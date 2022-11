La famiglia Golisciano di Castelfranco Emilia protagonista di "Nei tuoi panni" su Rai2

Da domani, giovedì 10 novembre, ci sarà una nuova famiglia protagonista a “Nei tuoi panni”, il programma in onda tutti i giorni alle 17:00 su Rai2, condotto da Mia Ceran e prodotto dalla direzione Intrattenimento Day Time Rai in collaborazione con Endemol Shine Italy.

Il pubblico conoscerà la famiglia Golisciano di Castelfranco Emilia, composta dai genitori, Elena e Vincenzo, e dai tre figli, Micol, Jonathan e Nathan (16, 13 e 11 anni). Ospiti in studio della puntata di domani saranno lo psicoterapeuta Matteo Lancini, Justine Mattera e Lucia Gravante, attrice e Sorvegliante de “Il Collegio”.

“Nei tuoi panni” vede famiglie contemporanee pronte a mettersi in gioco, prendendo il posto l’uno dell’altro, in un esperimento immersivo inedito che attinge ai linguaggi del docureality con filmati e approfondimenti in studio.

Di seguito, un estratto video pubblicato su @instarai2 della puntata precedente che presenta la quotidianità della famiglia Rigoni: