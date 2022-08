Fan assiepati sotto casa di Vasco Rossi, ma a lui fa piacere? Il messaggio sui social

In estate in particolare la residenza di Vasco Rossi ubicata a Zocca è quotidianamente circondata da centinaia di fans desiderosi di intercettare anche per pochi attimi il rocker modenese. C'è che riesce a scattare un selfie, chi a farsi autografare dischi e indumenti e chi, invece, può sperare solamente di intravederlo di sfuggita dalle ultime fila dell'apposita area transennata.

Le persone sono tante e giungono da tutta Italia ogni giorno, la domanda viene dunque spontanea: al Blasco fa piacere avere i suoi fans assediati sotto casa? Ecco le sue parole, in risposta alla domanda, affidate ad un post di Instagram:

"D’estate… Sotto casa mia è sempre festa… la gente viene per vedermi.. per un autografo… Una foto… trasmettermi l’entusiasmo

la passione. Molti si chiedono se a me fa piacere o no. Io mi adeguo! Mi adatto. Tutto qua. Mi organizzo…Tratto… Con loro .. certi orari e certi modi e.. faccio il possibile per accontentarne la maggior parte"

Adeguarsi, organizzarsi, trattare - sono i verbi utilizzati dal cantante per descrivere il rapporto di fiducia e rispetto con i fan disposti a macinare kilometri e kilometri per riuscire ad incontrarlo. E' un rapporto di scambio: una foto, un autografo a più persone possibili e, in cambio, tutto l'affetto e l'entusiasmo di vedere dal vivo il king del rock. Ma con una precisazione:



"Qualcuno dice che sono umile… Ma umile non è una parola adatta a me. Diciamo che sono gentile e disponibile…questo però non significa che io sia 'a disposizione'. Chi capisce questa differenza.. ha capito tutto. Della vita… e anche di me"