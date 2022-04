Torna "Fattorie Aperte": tutte le attività e i laboratori per bambini a Modena e provincia

Riparte in Emilia Rimagna la 23° edizione di "Fattorie Aperte", un viaggio tra 101 aziende agricole e musei del gusto e del mondo rurale da intraprendere durante le quattro domeniche del mese di maggio. A Modena e provincia sono otto le attività che aderiscono all'iniziativa, aprendo le porte delle fattorie a visite, attività e laboratori per bambini e famiglie. Ecco quali sono, i programmi e come raggiungerle:

1. Mediplants

Fattoria di circa 12 ettari localizzata nella bassa pianura modenese. Azienda vivaistica con produzione anche di cereali e foraggi. Sono presenti alcuni capi di equini, suini, caprini, alpaca e animali da cortile. Numerosi percorsi dedicati a conoscere gli animali imparando le loro abitudini, caratteristiche, esigenze alimentari anche preparando “una merenda” per loro. Passeggiate con gli alpaca e a cavallo per godersi la natura e la vita all’aperto. Alla scoperta dei segreti della lana degli alpaca, fasi della lavorazione e laboratori creativi. Dalla fattoria si andrà nel vicino bosco per scoprire il ruolo ecologico delle piante e la biodiversità che ci circonda e capire la differenza tra bosco e aree coltivate. Si apprenderanno nozioni sugli animali selvatici e quelli addomesticati. Esplorazione della fattoria e del bosco a caccia di materiali naturali da recupero, colori, profumi, forme presenti in natura per terminare con una creazione artistica individuale o di gruppo utilizzando gli elementi e i pigmenti naturali raccolti. Laboratori di arte primitiva: pittura su pietre o su legni raccolti nel bosco, sopravvivenza con tecniche di accensione e gestione di un fuoco outdoor, costruire un rifugio primitivo con pietre e rami; realizzazione di vasi utilizzando la creta e pittura; utilizzo di antichi strumenti musicali realizzati in legno e pelle.

Dove: via Perossaro 173, San Felice s/P

Contatti: tel. 0535 83994 - vivaio@vivaimediplants.it - www.mediparksanfelice.it

Referente: Goldoni Nicola

Giornate di apertura: 8, 15, 22, 29 maggio 2022

Visita della fattoria didattica e presentazione di tutti gli animali

2. Il Biancospino

L’azienda è immersa nella pianura modenese, in una corte di fine '800, circondata da grandi aree verdi e laghi. Le produzioni della nostra azienda sono vigneto (Lambrusco di Sorbara, Pignoletto, Salamino e Trebbiano), cereali, erba medica, orticole e frutteto didattico. L’azienda è sia fattoria didattica che agriturismo.

Dove: Via Carducci 435, località Stuffione, Ravarino

Contatti: tel 059903290 - cell 3394121980 - biancospin@libero.it

Referente: Roberta Gualtieri

Giornate di apertura:

8 maggio - Memory di Campagna: passeggiamo in azienda e costruiamo un memory naturale da poter portare a casa

15 maggio - La Paviera: gli antichi mestieri tra intrecci nell’aia, capanne e giochi per bambini

29 maggio - Vola vola Rondinella: passeggiata in azienda con sguardo rivolto verso il cielo. Costruzione di una rondine da portare a casa

3. Acetaia Leonardi

L'azienda agricola Leonardi ha origini nel 700 ma è dalla seconda metà dell'800 che si dedica esclusivamente alla produzione di Aceto Balsamico di alta qualità, utilizzando le proprie materie prime. Infatti, l'azienda si estende su 10 ettari di terreno coltivato a vigneto, prevalentemente di Trebbiano di Modena (uva bianca) e di Lambrusco (uva rossa) nelle qualità di Sorbara, Castelvetro e Ancellotta. Acetaia Leonardi non solo è un'azienda a conduzione famigliare e a filiera corta, ma è anche un vero e proprio Museo della civiltà contadina legata al Balsamico. La famiglia Leonardi accoglie con piacere visitatori tutto l’anno, 7 giorni su 7, dalle 9 alle 19 per accompagnarli alla scoperta del processo produttivo dell’Oro Nero di Modena. Qui potrete trovare le antiche Acetaie con botti e barriques di pregiati legni con balsamici ultracentenari, oltre 10 ettari di vigneti, un giardino all’italiana, fontane con giochi d’acqua, ampio parcheggio per auto, pullman e camper.

Dove: Via Mazzacavallo, 62, Magreta di Formigine

Contatti: tel 059 554375 - cell 3351722004 - info@acetaialeonardi.it - www.acetaialeonardi.it

Referente: Gibellini Federica

Giornate di apertura: 8, 15, 22, 29 maggio 2022

Passeggiata nei vigneti che circondano la corte, visita guidata delle antiche Acetaie posizionate nei sottotetti dove sono ospitate botti secolari e aceti balsamici tradizionali ultracentenari. Cenni storici e spiegazione del processo produttivo dell’Aceto Balsamico di Modena, degustazione di aceto con prodotti tipici

4. Centofiori

La Cooperativa Sociale G.A.L. insieme al Comune di Modena, gestisce a Marzaglia Nuova una grande oasi naturale ed agricola, costituita da oltre 30 ettari di bosco di pianura e zone umide che circondano altri 16 ettari di fattoria aperta, didattica e biologica. In essa si sviluppano le coltivazioni biologiche composte da un frutteto con un centinaio di varietà antiche, da cereali antichi, orticoltura, piante officinali, vigneto e prati. L’azienda è anche Fattoria didattica e agriturismo. Negli ultimi due anni è stato sviluppato un progetto di “agricoltura sociale” che consiste nell’integrare nell’attività agricola alcune attività di carattere sociosanitario, educativo, di formazione e inserimento lavorativo di persone svantaggiate sotto la guida di uno staff preparato.

Dove: Polo Ambientale di Marzaglia Nuova di Modena, Strada Pomposiana, 292, Marzaglia Nuova di Modena (MO)

Contatti: cell 3356564797 - amministrazione@fattoriacentofiori.it - www.fattoriacentofiori.it

Referente: Marco Malavasi

Giornata di apertura: 22 maggio 2022

Attività di auto-raccolta e visita aziendale per famiglie, laboratori outdoor per famiglie e bimbi in fase di definizione: possibile collaborazione con associazione Entomodena. Laboratori specifici su insetti e api, griturismo e spaccio aziendale aperti