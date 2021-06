Appennino | Le 8 fattorie didattiche con percorsi sensoriali e degustazioni

Alla scoperta della bioagricoltura, del mondo animale, del ciclo vitale della natura tipica del territorio modenese, il tutto coniugato con il saggio e rispettoso lavoro dell'uomo. Ecco una lista delle fattorie dell'Appennino modenese che dispongono di precisi percorsi didattici per bambini, ragazzi e adulti

Nella provincia modenese numerose sono le fattorie didattiche presenti: dalla bassa all'alta pianura, dalla collina all'Appennino, ognuna di esse convive in armonia con la natura, la fauna e la flora del territorio. Ecco allora l'elenco delle fattorie della fascia appenninica (seguiranno ulteriori approfondimenti sulle fattorie delle diverse fasce territoriali) fornite di percorsi sensoriali, di degustazione e laboratori artigianali adatti a bambini, ragazzi e adulti.

1. Caseificio Sociale Santa Rita

Si trova in: Via Pompeano, 2290/1 Loc. Barbona - Pompeano

41028 - Serramazzoni (MO)

Attività didattiche

Il Caseificio e il percorso del Parmigiano Reggiano Biologico: la lavorazione del latte, la levata della forma, la stagionatura in magazzino costruito con sistemi di bioedilizia

Alla stalla: il contatto con gli animali, la mungitura, le tecniche omeopatiche per la salvaguardia della salute degli animali

Laboratorio del gusto: assaggio dei prodotti caseari (formaggio di diverse stagionature e ricotta)

Escursione: visita al borgo di Pompeano (e su prenotazione al castello)

Contatti

tel. 0536/950193 - 0539/958191 fax 0536/950218

cell. 339/5993103

info@caseificiosantarita.com

2. Istituto "lazzaro spallanzani"

Si trova in: Sede di Monteombraro - via Serre, 200 41050 - Monteombraro MO

Attività didattiche

Dalla pianta al prodotto: visita e riconoscimento delle piante officinali; le semine, le piantine piccole in vaso e in pieno campo.

Esercitazione di estrazione dei principi attivi per uso cosmetico ed erboristico. Illustrazione dei sistemi di estrazione e analisi attraverso una scheda di osservazione (con i termini chiave utili alla comprensione) e test finale di verifica (facoltativo).

Contatti

Tel. 059 989580

ipsaa.zocca@tin.it

3. Fattoria Letteraria Asineria di Gombola

Si trova in: Via Valrossenna, 54/2 41040 - Gombola - Polinago

Attività didattiche

Esplorazione letteraria: percorsi legati alla lettura "accompagnati dall'asino" che, con la sua lentezza, ci insegna il giusto ritmo per poter assaporare la lettura del nostro animatore-raccontastorie

Esplorazione della natura: percorsi immersi nei boschi o lungo i torrenti per osservare, ascoltare e toccare con mano i materiali che la natura ci regala

Esplorazione del gusto e delle tradizioni: con la compagnia degli asinelli e dopo aver visitato l'antico mulino di Gombola, vari percorsi per scoprire i diversi modi di fare il pane: tradizionale, etnico, con farina di castagne

Trekking: lungo i sentieri dell'Appennino, in compagnia degli asinelli che portano i bagagli e le tende si può provare l'emozione della libertà dell'esplorazione e la magia del campo notturno sotto le stelle

Orienteering: nata nei paesi dell'Europa centrale questa nuova pratica sportiva ci aiuta a conoscere il territorio. Insieme all'esercizio fisico si sviluppano autonomia, capacità di decisione, senso dell'orientamento e conoscenza della topografia e dei "segni" lasciati dall'uomo nell'ambiente

Contatti

Tel. 0536 49128

cell 338 8416124

info@gombola.net