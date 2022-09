Matrimonio con tatuaggio, "fedi" indelebili per due sposi modenesi

Venerdì 23 settembre si è celebrato il matrimonio tra due giovani imprenditori modenesi, Marianna Dugoni, titolare dell’omonimo negozio in via Emilia a Modena e Marco Camellini titolare di una giovane start up di successo. I giovani sposi hanno voluto, durante la celebrazione delle loro nozze, sigillare in modo artistico ed originale la loro promessa.

Finita la cerimonia civile si sono recati nello studio del celebre Alle Tattoo a Limidi di Soliera ed hanno sostituito le classiche fedi sugli anulari con due tatuaggi rappresentanti due rune celtiche. All’uscita del negozio, sono iniziati i festeggiamenti tra amici e parenti.