Halloween | 5 film per una serata a tema horror-thriller

Come potremmo trascorrere una paurosa notte di Halloween rimanendo in casa? Guardando un film a tema muniti di pop-corn e divano ovviamente! Ecco 5 proposte di pellicole a tema Halloween, alcune dedicate ad un pubblico adulto che vi faranno tornare indietro nel tempo o esilaranti novità e altre d’animazione, proposte più soft per un pubblico più piccolo d’età. Cominciamo!

Halloween - La notte delle Streghe (1978)

Il film horror-thriller che ha terrorizzato gli Stati Uniti nel 1978 e uscito in Italia l’anno dopo è presto diventato un cult. Narra la storia di Michael Myers, psicopatico che riesce a fuggire dal manicomio e tornare a Haddonfield, piccola cittadina in cui uccise la sorella alla tenera età di 6 anni. E proprio qui, 15 anni dopo, si risveglia l’istinto omicida di Michael in un crescendo di violenza e suspence che vedrà coinvolte la giovane Laurie (interpretata da Jamie Lee Curtis) e le sue amiche. Consigliato ad un pubblico adulto.

Halloween (2018)

Sequel di Halloween - La notte delle Streghe, uscito nel 2018 dalla mente geniale del regista David Gordon Green. Il famigerato Michael Myers fa ritorno in città 40 anni dopo la prima fuga per sfogare i suoi istinti omicidi e vendicarsi su una delle donne sopravvissute nel primo film ( no spoiler) che questa volta, insieme alla figlia e alle nipoti, non si fa cogliere impreparata ed è pronta ad affrontare nuovamente lo psicopatico Myers. In 109 minuti di pura suspence il film ha ottenuto una candidatura a Critics Choice Award e incassato in Italia 3,4 milioni di euro.

Hotel Transylvania (2012)

Film d’animazione proposto ai più piccoli il primo de Hotel Transylvania esce nel 2012, seguito da un secondo e di un terzo film, prodotto dalla Sony Pictures Animation. Le vicende narrate vedono protagonista un Conte Dracula gelosissimo della figlia la quale, adolescente, inizia a manifestare i primi moti turbolenti sentimentali e finisce con l’innamorarsi di un umano. Film dalla storia divertente e da una colonna sonora pazzesca è consigliato per bambini e adulti di ogni età.