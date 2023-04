Dove ammirare le più belle fioriture primaverili della provincia di Modena

Con l'arrivo della primavera la provinia di Modena si colora di fioriture, si veste di un manto di profumi e colori tanto vasto e magnifico che risulterebbe impossibile elencarne ogni punto caratteristico. Tuttavia, proviamo a stilare una breve lista dei luoghi maggiormente fotografati e prediletti dai modenesi nei quali ammirare le fioriture di primavera.

La colza, un fiore giallo brillante presente in tutta la provincia modenese

In diversissimi paesi della provincia modenese sono presenti campi e distese di colza, una pianta angiosperma coltivata per via dei semi molto ricchi in olio oppure di crescita spontanea (queste ultime, però, contengono quantità non trascurabili di acido erucico, un composto tossico). I fiori della colza sono di un giallo brillante che in primavera colora distese e distese di terra creando un effetto ottico di estremo fascino. Campi di colza si possono trovare a Modena, Castelvetro, Maranello, Sassuolo, Formigine, Piumazzo.

I ciliegi in fiore di Vignola

Conosciuta in tutto il mondo per la dolcezza del suo rosso frutto, la ciliegia, Vignola possiede un paesaggio floreale di raffinata bellezza. Accarezzate dalle acque del Panaro, le terre di Vignola sono punteggiate di ciliegi da frutto i quali, con l’arrivo della primavera, si tingono di bianco in soffici nuvolette di petali profumati.

Lo spettacolo della fioritura, che si estende per ettari ed ettari di collina, risulta particolarmente affascinante se ammirato dal borgo medievale di Campiglio o dai pressi della Rocca.

Castelvetro

Non solo a Vignola, i fiori dei ciliegi sbocciano anche a Castelvetro di Modena. Numerosi, infatti, i filari di ciliegi coperti dal bianco dei fiori fotografati in questi giorni da modenesi alle prese con le passeggiate primaverili.