A Fraintesa la Medaglia D'oro alla Memoria degli Ambrogini 2021

Tra i nomi dei vincitori degli Ambrogini 2021, storica onorificenza assegnata dal comune di Milano a cittadini virtuosi, figura anche quello di Francesca Barbieri, conosciuta sui social come Fraintesa, blogger originaria di San Prospero e milanese d’adozione, scomparsa lo scorso aprile a causa di un tumore al seno.

A Francesca va una delle cinque Medaglie D'oro alla Memoria degl iAmbrogini 2021, "riconoscimento che, insieme al murale, inserisce Francesca nella storia della città che l’aveva adottata”- scrive sui canali social il compagno Andrea Riscassi, ringraziando il Consiglio Comunale di Milano, tutti coloro che hanno reso possibile la candidatura di Fraintesa e a quelli che hanno espresso la propria votazione in sua memoria.

Come da tradizione, i premi verranno consegnati il 7 Dicembre, giorno di Sant’Ambrogio, patrono della città.

Francesca Barbieri, una vita spesa alla ricerca e al racconto della bellezza del mondo

Nata in provincia di Modena, Francesca percepisce in giovane età l’impellenza d’oltrepassare gli splendidi campi di grano che da piccola vedeva dalla sua finestra, di vedere al di là delle spighe. E così spicca il volo: Europa, Africa, lascia il suo cuore in Australia, dove per un periodo fa la ranger tra pinguini e koala, avventure e viaggi in solitaria che dal 2009 racconta nel suo travel blog lavorando come travel blogger e web writer freelance.

L’8 Ottobre 2018 le viene diagnosticato un tumore al seno e, dopo tre operazioni e sei mesi di chemioterapia, decide di dare un nuovo significato a quella data, un significato di rivalsa. Attraverso una raccolta fondi crowdfunding raccoglie 18mila euro per realizzare un sogno: donare metà del ricavato alla Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro e fare il giro del mondo. Così, l’8 Ottobre 2019, esattamente un anno dopo la diagnosi, parte da sola per l’avventura più grande: il giro del mondo.

Durante il percorso tiene conferenze, incontra donne colpite dal suo stesso tumore, si impegna per la sensibilizzazione e la prevenzione del cancro al seno. Costretta a tornare in Italia d’urgenza per complicazioni, da allora ha continuato a dedicare la sua vita alle bellezze del nostro paese e, soprattutto, alla sua community, sino al 2 Aprile 2021, giorno in cui è venuta a mancare a Milano.