Il modenese Francesco Vincenzi selezionato tra i migliori 100 chef del futuro. Sono 4 gli italiani

I Menu, la storia, l’identità e, soprattutto, le ricette di 100 chef provenienti da tutto il mondo racchiusi in un libro. Questa l’essenza di Today’s Special, un progetto nato dalla collaborazione di S. Pellegrino e Phaidon nel quale una giuria di 20 chef di fama internazionale, tra i quali Daniela Soto-Innes, Daniel Boulud e Dominique Crenn, suggeriscono 5 nomi ciascuno di altrettanti chef intraprendenti dal futuro e dalla carriera gastronomica da “tenere d’occhio”.

Tra i 100 nomi selezionati, di cui 4 italiani, spicca un nome molto noto nella nostra città: il modenese Francesco Vincenzi.

Originario di Formigine, classe 1992, Francesco Vincenzi è paladino della modenesità e delle tradizioni culinarie emiliane nel mondo che modella in chiave moderna attraverso approcci e stili innovativi. Come il suo mentore d’altronde: Francesco Vincenzi è infatti discepolo di uno tra gli chef più noti e apprezzati nel panorama gastronomico mondiale, Massimo Bottura, che, fiducioso del talento e dell’intraprendenza del giovane chef, accoglierà ben presto nel team dell’Osteria Francescana.

Nel 2017, dalla celebre Osteria di via Stella si sposta alla guida della cucina di Franceschetta58, bistrot “sorella minore” di Bottura caratterizzato da una precisa selezione di prodotti elaborati, come ad esempio i famosissimi tortellini in crema di Parmigiano Reggiano o un Ragù di Faraona e tagliatelle, e selezionati, come Parmigiano Reggiano, cotechino e salame, acquistabili anche dallo shop online e spediti “dall’Emilia-Romagna all’Italia” - come riportato sul sito web. Inoltre, Francesco Vincenzi è vincitore nel 2019 del premio di Identità Golose come Miglior Chef Italiano under 30.

Tra gli chef italiani selezionati e presenti in Today’s Special troviamo anche Antonia Klugmann, Diego Rossi e Martina Caruso.