La gelateria Bloom è nominata per il quinto anno consecutivo tra le migliori gelaterie d'Italia

Gambero Rosso premia ancora una volta ed inserisce per il quinto anno consecutivo nella prestigiosa lista delle “Gelaterie d’Italia” edizione 2021 la gelateria Bloom di Modena sita in città nelle sedi di Piazza Mazzini e Via Taglio.

Un anno tra i più difficili soprattutto per il mondo della ristorazione e per il turismo, ma "i gelatieri hanno studiato a fondo la situazione e proposto soluzioni ad hoc - scrive Gambero Rosso - Potenziando prima di tutto l’asporto, fino a ora non sfruttato abbastanza, mettendo a punto vaschette a maggior tenuta, con separatori per gusti differenti, realizzate con materiali di scarto, per ridurre l’impatto ambientale e l’utilizzo della plastica. Si sono impegnati nella destagionalizzazione del prodotto, lavorando sodo sulla produzione di torte, semifreddi, celebrando grandi ritorni come quello dello zuccotto e delle golose mattonelle. Hanno prodotto grandi lievitati per le feste, dolci che hanno studiato con grande impegno e competenza tecnica. Hanno sfruttato il più possibile il tempo per ragionare ancora e ancora sulle bilanciature, sugli ingredienti di provenienza, con il fine ultimo di soddisfare il cliente in ogni aspetto, oggi più che mai. Perché sfumature a parte, ciò che non hanno mai smesso di fare è regalare un momento felice al cliente. Goloso, sano, intenso".

La tendenza: un gelato sempre più goloso

"Caramello salato, caramello ad avvolgere mele, fichi, mandorle e stracciatella. E poi ancora cioccolato, crema e pistacchio al sale. Il tutto arricchito da preziosi comprimari come paste di meliga e biscotti krumiri. A rincarare la dose sono arrivati anche tiramisù e zuppa inglese, più che mai presenti in pozzetti e carapine. Gusti golosi, golosissimi, pensati per appagare al massimo il palato. Perché se con il gelato – oltre che con pane e pizza – ci si consola e ci si regala un momento di incredibile piacere (e infatti durante il lockdown asporto e delivery hanno conosciuto un boom senza precedenti), tutti i gelatieri hanno lavorato affinché ciò avvenisse al meglio. I grandi maestri hanno colto l’esigenza e sono andati a ritroso nella memoria riscoprendo, spesso, il piacere di lavorare su gusti antichi ma l’hanno fatto con nuova consapevolezza selezionando con pazienza certosina protagonisti e coprotagonisti (dal latte al cioccolato, dai biscotti alle nocciole, dal sale ai canditi) e valorizzando produttori di prossimità in nome di un gelato sì goloso ma anche sano e sostenibile. E hanno scoperto anche il piacere di 'sconfinare' nel mondo della pasticceria e della cioccolateria dando vita a intriganti mix e proficui scambi fra artigiani".

Oltre a Bloom, le gelaterie dell’Emilia-Romagna premiate nella edizione 2021 delle “Gelaterie D’Italia” di Gambero Rosso sono:

Cremeria Santo Stefano – Bologna

Cremeria Scirocco – Bologna

Stefino – Bologna

Ciacco – Parma

Cremeria Capolinea – Reggio Emilia

Sanelli – Salsomaggiore Terme [Pr]

Il Teatro del Gelato – Sant’Agostino [Fe]

La gelateria Bloom

Bloom nasce da un’idea tanto folle quanto geniale.

Portare al centro ed al cuore di un progetto di artigianato parole quali: attenzione, consapevolezza, rispetto.

ATTENZIONE all’intera filiera produttiva. Dal prodotto più semplice a quello più complesso, dalla scelta accurata delle materie prime all’estetica dei prodotti finiti; chi sceglie Bloom sa di poter contare su standard qualitativi elevatissimi.

CONSAPEVOLEZZA delle esigenze del cliente e del proprio ruolo di artigiani. Far coincidere etica ed estetica nel nostro lavoro quotidiano, non rappresenta solo una missione aziendale ma il nostro inderogabile credo.

RISPETTO per la materia prima e per chi ci sta dietro. Chi sceglie Bloom sa di scegliere un prodotto fatto con materie prime “vere” di veri produttori. Solo da questo punto di partenza si può creare un prodotto in grado di emozionare.