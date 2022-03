Gelateria Bloom di Modena tra le più buone d'Italia, confermati i Tre Coni per la sesta volta consecutiva

Anche quest'anno - e per il sesto anno consecutivo - la Gelateria Bloom di Modena conferma i prestigiosi "Tre Coni" della Guida Gelaterie d'Italia del Gambero Rosso. In Emilia Romagna sono solamente otto le gelaterie insignite del premio della celebre guida gastronomica:

Cremeria Santo Stefano – Bologna

Cremeria Scirocco – Bologna

Stefino – Bologna

Bloom – Modena

Ciacco – Parma

Cremeria Capolinea – Reggio Emilia

Sanelli – Salsomaggiore Terme [Pr]

Il Teatro del Gelato – Sant’Agostino [Fe]

I ringraziamenti sui canali social:

"Per il SESTO ANNO CONSECUTIVO siamo nella Guida delle MIGLIORI GELATERIE ITALIANE del Gambero Rosso con la massima valutazione dei 3 CONI! Non diamo mai nulla per scontato e ogni volta questa premiazione ci emoziona e ci ripaga dei tanti sforzi e sacrifici fatti. GRAZIE @gambero_rosso GRAZIE AMICI E CLIENTI che ci sostenete sempre, sia fisicamente sia virtualmente. GRAZIE AL MIO DREAM TEAM".

"Il gelatiere di oggi non è più solo gelatiere" - riporta la Guida Gelaterie d'Italia del Gambero Rosso - "ma spazia in altri mestieri, esce dal laboratorio e si fa sempre più portavoce delle chicche del suo territorio (c’è chi ha addirittura un frutteto di proprietà): andare in gelateria è come seguire un corso accelerato sulle materie prime e la stagionalità. Sempre più gelaterie, poi, offrono al cliente un buon caffè, dei lievitati di livello, dei dolci eccellenti sdoganando il concetto del gelato “slow”, non solo gelato da passeggio, dunque, ma un alimento da consumare in tutta tranquillità al tavolo. Slow, dicevamo, e pure “sostenibile” (il leit motiv della nuova normalità) frutto di processi produttivi etici e trasparenti, sia per quanto riguarda le materie prime che il packaging. È questo il quadro che emerge nella sesta edizione della guida Gelaterie d’Italia 2022 del Gambero Rosso presentata in occasione del Sigep".