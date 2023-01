Un incendio doloso non ferma la Gelateria Bloom, tra le più buone d'Italia per la settima volta consecutiva

"Per il settimo anno consecutivo siamo nella Guida delle migliori gelaterie italiane del Gambero Rosso con la massima valutazione dei 3 CONI!. Ma quest'anno è stata più dura che mai" - così lo staff della Gelateria Bloom di Modena ha annunciato sui propri canali social l'importante riconoscimento della guida dedicata alle gelaterie italiane, il prosieguo di un viaggio all'insegna della qualità che da sette anni consecutivi non accenna a fermarsi, nemmeno al cospetto di un grave ostacolo.

I proprietari della gelateria modenese hanno infatti reso noto un episodio di cronaca tenuto celato sino ad oggi, un incendio doloso appiccato il 28 maggio scorso, alle porte della stagione estiva, che avrebbe completamente distrutto il laboratorio di produzione della gelateria.

"Dopo lo shock iniziale (misto a sentimenti di paura, rabbia, sconforto) - è riportato sui canali social - abbiamo subito preso in mano le redini del nostro destino e con grande forza, determinazione e resilienza in pochi giorni siamo riusciti a ripristinare il laboratorio, mantenere viva l'attività, affrontare l'estate e portare a casa una grande stagione".

Gelateria Bloom si inserisce tra i 493 esercizi segnalati dall'edizione 2023 della guida di Gambero Rosso e, soprattutto, tra le gelaterie insignite del premio Tre Coni, 64 in tutta Italia: 14 in Lombardia, 9 in Emilia Romagna, e Piemonte, 7 nel Lazio, 6 in Veneto, 4 in Toscana, 2 in Liguria, Campania, Basilicata, Sicilia e Sardegna, 1 in Friuli-Venezia Giulia, Marche, Abruzzo e Puglia.

Le gelaterie Tre Coni 2023 in Emilia Romagna sono: