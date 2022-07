Gelato per cani e gatti: a Casinalbo anche gli amici a quattro zampe vanno in gelateria

A Casinalbo anche gli amici a quattro zampe possono ripararsi dalla calura estiva e trovare refrigerio in compagnia dei loro padroni mangiando.. un bel gelato!

Ingredienti esclusivamente naturali, un goccio d'olio d'oliva, assenza di zuccheri e grassi - questa la ricetta per un gusto di gelato semplice e bilanciato prodotto su misura per cani e gatti dalla Gelateria Torteria Ice Cream di Casinalbo.

"Abbiamo iniziato a produrre gelato per cani e gatti in primavera" - racconta il proprietario della gelateria Ice Cream Casinalbo - "L'idea è quella di accontentare tutti i membri della famiglia che si recano nella nostra gelateria a mangiare un gelato: spesso molte persone sono accompagnate da un amico a quattro zampe e abbiamo dunque pensato di creare una tipologia di gelato su misura, in modo che anche loro potessero avere la possibilità di godersi una coccola rinfrescante durante i mesi più caldi e uno sfizio, un dolcetto gelato nei mesi più freddi".

La risposta dei clienti è sin da subito positiva, l'idea piace e inizia a riscuotere un discreto successo tanto che ad oggi sono circa una trentina le porzioni di gelato giornaliere servite agli amici pelosetti.

"L'altro giorno ad esempio un signore ci ha chiesto una torta gelato per cani e 8 coppette per festeggiare il compleanno del suo cane insieme ad altri amici a quattro zampe. Il nostro gelato è inoltre ideale anche per gatti, gli ingredienti sono tutti naturali e bilanciati, racchiusi in un unico gusto semplice e lineare".

Un servizio innovativo ed inclusivo che rende Casinalbo meta attrattiva per turisti che viaggiano in compagnia di animali e per le migliaia di cittadini che nella provincia modenese hanno in famiglia uno o più amici a quattro zampe.

Gelateria Torteria Ice Cream Casinalbo