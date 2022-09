Al Mercato Albinelli una gelateria in una vecchia Fiat 500

“Cosa c’è di meglio, nei giorni del Festival Filosofia in cui il centro di Modena è in gran fermento, di fermarsi al Mercato Albinelli per fare qualche acquisto e, magari, anche per gustare un buon gelato? Quest’anno sarà possibile, grazie all’iniziativa del Mercato e di Toschi Vignola. Perché è sempre l’ora del gelato”. Andrea Solieri, presidente del Consorzio Mercato Albinelli, presenta così la novità in occasione della kermesse che si svolge tra venerdì 16 e domenica 18 settembre.

“Instaurare una collaborazione con il Mercato Albinelli ci è parsa un’ottima idea – spiega Massimo Toschi Presidente di Toschi Vignola Srl – perché uniamo al nostro marchio storico un’altra realtà importante del territorio, quella del Mercato appunto. Toschi Vignola vende in tutto il mondo ma è profondamente radicata in questo luogo così affascinante e ricco di eccellenze, l’Albinelli con i suoi oltre 90 anni di storia rappresenta un partner ideale. Si tratbhta di una collaborazione che inizia con questa bella iniziativa e che speriamo possa proseguire anche in futuro nelle forme che sapremo trovare”.

‘E’ sempre l’ora del gelato’ è il titolo dato a questa iniziativa straordinaria dell’Albinelli. In pratica grazie a Toschi Vignola, un’automobile 500 è stata trasformata in gelateria ‘pop up’ e sarà così possibile negli orari di apertura straordinaria del Mercato gustare anche un gelato guarnito con le prelibate e famose Amarene Toschi, oltre a poter acquistare e provare tutte le prelibatezze in vendita nei tradizionali banchi. Venerdì 16 dalle 7 alle 15, sabato 17 dalle 7 alle 21 e domenica 18 dalle 9 alle 15 l’Albinelli sarà aperto e in grado di accogliere modenesi e i tanti turisti e curiosi che arrivano in città in occasione delle ‘lezioni’ del Festival Filosofia e delle tante attività collaterali. Tra queste la ‘Razionsufficiente’, il pasto ‘filosofico’ con prodotti del territorio che vede tra i protagonisti anche 13 banchi del Mercato Albinelli.