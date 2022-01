Cosa sappiamo di... | Saumur, città della Loira gemellata con Formigine

Lambrusco, aceto balsamico e pasta fresca coloravano la vetrina della piccola attività commerciale, mentre salumi e formaggi solevano inondare di decise fragranze la piazza antecedente. Il titolare, di origine francese, era un cuoco di nome Didier Victor, che, visitando il comune modenese e apprezzandone l’immenso patrimonio enogastronomico, decise che non sarebbe tornato a casa da solo. Con sé, portò tanto cibo ed un’idea: aprire nel cuore della sua città, Saumur, un negozio dove visitatori e concittadini potessero apprezzare – come aveva fatto lui - i prodotti tipici di Formigine e del territorio modenese. E, in onore del comune che così calorosamente lo aveva ospitato, lo denominò ‘Da Formigine’.

Il Castello di Saumur, Patrimonio UNESCO dal 2000

DA NON PERDERE. Nel 2000, l’UNESCO classificò come patrimonio dell’umanità i più di 300 castelli della Loira. Tra questi vi è il Castello di Saumur.

Costruito nel 956 come monastero, fu in seguito ampliato e corredato di residenza fortificata e cinta difensiva dai Signori di Saumur. Dall'alto di una collina affacciata sulla Loira, il Castello di Saumur incarna le fattezze dei castelli incantanti di cui si racconta così sovente nelle favole. La costruzione medievale si caratterizza in particolare per le alte torri a costoloni e i tetti a punta.