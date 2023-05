Da una passione per la griglia ai mondiali di barbecue: chi è il modenese che rappresenterà l'Italia

E’ modenese, ha vissuto in 52 paesi del mondo e ha appena vinto una gara internazionale di barbecue in Slovenia che gli permetterà di volare in Texas e partecipare ai mondiali di barbecue in rappresentanza dell’Italia. Si chiama Giacomo Gaudiomonte, da 5 anni è tornato a vivere a Modena e da pochissimo tempo ha fondato Italian Barbecue APS, la prima associazione italiana di promozione sociale attraverso le preparazioni Barbecue con sede a Modena.

“Mi sono avvicinato al mondo del barbecue una decina di anni fa, in Canada. Una sera sono andata a cena con alcuni colleghi in una Steak House e ho ordinato delle costine. Erano così appetitose, così morbide rispetto a quelle che ero abituato a cucinare in Italia che ho deciso di chiamare il cuoco e farmi spiegare come erano state cucinate. Da lì è partita la mia ricerca”.

Tornato in Italia durante la pandemia, Giacomo decide di aprire un canale Youtube (SmokeKing BBQ Experience) e continuare a coltivare la sua passione condividendola in Rete attraverso video tutorial.

"Ho deciso di aprire un canale Youtube perché ho pensato che qualcuno volesse provare a cucinare qualcosa di diverso. Lo step successivo, invece, è stato entrare in contatto con il mondo delle gare di barbecue in Italia e in Europa. Ho pensato: ‘In fondo… perchè no? Una gara di bistecca potrebbe essere una bellissima opportunità per fare sia un viaggio di famiglia con la mia compagna e la mia bambina, e per conoscere nuove persone e divertirsi in una cosa che mi piace fare”.

Partecipa alla sua prima gara organizzata da Steak Cookoff Association (SCA) a fine giugno 2022, in Germania, mentre il 20 maggio di quest’anno, in Slovenia, vince una gara di selezione che gli permetterà di partecipare insieme ad altre 460 persone circa ai campionati mondiali di barbecue in Texas. Questi i segreti che ha condiviso con noi per realizzare un'ottima bistecca da competizione.

I segreti di Giacomo Gaudiomonte per preparare una perfetta bistecca da competizione

Ogni passaggio è mostrato nel dettaglio in questo video pubblicato da Giacomo sul proprio canale Youtube, SmokeKing BBQ Experience. A seguire, una galleria di fotografie.

Ecco sommariamente le fasi principali:

1. Scelta della bistecca giusta e taglio

Ecco alcune linee guida:

“ Le carni non sono tutte uguali. Ci sono carni più frollate, altre meno, carni più tenaci, altre più morbide. La prima cosa, dunque, è vedere qual è l'aspetto della marezzatura della carne con cui si lavora: più ha grasso intramuscolare, più sarà saporita, al contrario, invece, si asciugherà in fretta”.

Dopodichè, il taglio:

“Rimuovo parti di grasso esterno che possono influire sulla cottura, effettuo un lieve trimming, ovvero la rimozione dei grassi esterni così da poter dare alla bistecca una bella forma”.

2. Preparazione della marinatura

Grazie agli inteneritori presenti nella marinatura, ovvero enzimi naturali estratti e presenti in commercio già pronti, iniziano a lavorare sulla morbidezza della carne.

“Io realizzo una marinatura con brodo di manzo, al quale aggiungo spezie e inteneritori che mi permettono di infondere all'interno della bistecca sia sapore che iniziare a lavorare sugli enzimi all’interno della carne e renderla più morbida. Ci sono persone che, ad esempio, usano come inteneritore l’aceto contenuto nei barattoli dei cetrioli sottaceto”.

La bistecca viene dunque immersa in questa marinatura per un periodo che va dai 20 ai 35 minuti, a seconda della bistecca, in modo che possa assorbire tutti i sapori.

3. Layering: 4 (o più) strati di sale e spezie

Per insaporire ulteriormente la bistecca, Giacomo consiglia, oltre un primo strato di sale, di cospargere sulla superficie della bistecca spezie come pepe, paprika, peperoncino, aglio in polvere o ulteriori fragranze.

“Il primo è uno strato di sale, perchè aiuta a far partire l’azione osmotica all’interno della bistecca, le spezie vengono poi trascinate all'interno della bistecca. Io faccio 4 o 5 strati: un primo layer di sale, pepe e aglio, un secondo con una parte di sale e una parte di burro deidratato e aglio, un terzo con paprika e pepe bianco. Si picchietta con la mano, leggermente, per imprimere le spezie sulla carne. Poi quarto layer con peperoncino e una parte dolce data dal miele. Ultimo layer, principalmente paprika e un poco di zucchero”.

Si lascia riposare per 15 minuti poi lo stesso passaggio si effettua nell’altro lato della bistecca.

4. Cottura della bistecca

Si procede con l’accensione delle braci e della cottura della carne. Fondamentali sono il monitoraggio della temperatura delle griglie e le precise tempistiche da rispettare per la cottura della bistecca (come procedere con la cottura della carne per filo e per segno).