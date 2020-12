Natale a distanza | I 5 migliori portali online per sfidare gli amici nei giochi da tavolo

In questo Natale scandito da rigide regole di distanziamento sociale l’autenticità e la gioia di condivisione tipici delle feste rischiano di venir meno.

Uno stratagemma utile ad ingannare la lontananza e a sopperire alla mancanza di contatto di amici e parenti è spostarsi se affidarsi al mondo digitale di Internet dove è anche possibile sfidarsi in agguerrite partite di giochi da tavola... online!

Dai classici come schacchi, risiko e dixit ai meno conosciuti, sono tantissimi i giochi proposti e messi a disposizione gratuitamente da siti e portali online dedicati ai giochi da tavola, per sfidarsi tra amici e parenti nella sicurezza delle proprie case. Allora alea Iacta est, il dado è tratto! Leggete con cura questa lista, scegliete un gioco e i vostri avversari e iniziate la partita.

Board Game Arena

Board Game Arena è uno dei siti maggiormente conosciuti ed utilizzati per sfidare a suon di dadi virtuali amici, parenti o utenti random. I giochi proposti sulla piattaforma online sono molteplici e direttamente fruibili dal proprio broswer: 7 Wonders, Kingdomino, King builder, Stone Age, Seasons, Terra Mystica sono solo alcuni tra i giochi da tavolo più popolari con i quali potrete sfidare gratuitamente il vostro gruppo di amici.

Per fruire delle funzioni Premium è previsto un abbonamento mensile (si aggira intorno ai 4 euro) ma la maggiorparte dei giochi presenti in catalogo è gratuita.

Per iniziare a giocare qui il link del sito.

Yucata

E’ un portale online con un vastissimo catalogo di più di 1000 giochi.

E’ diviso in 4 categorie. Ci sono i giochi più recenti, come Underwater cities, Lorenzo e Pandoria, i giochi più giocati, come Can’t Stop, the Castels of Burgundy e Just 4 Fun, la categoria “altri giochi” e, infine, un elenco completo di ogni gioco disponibile.

Per ognuno di essi si può creare un invito, ovvero chiedere ad una o più persone di unirsi alla partita, oltre che consultare le regole del gioco.

Importante: è possibile giocare a più giochi contemporaneamente e un gioco può essere giocato per diversi giorni. Tuttavia, ci sono quasi sempre giocatori online desiderosi di accettare un invito per una partita immediata. Ci si può iscrivere come membro, oppure registrarsi inizialmente come ospite per valutare il sito web. La registrazione e l'utilizzo sono gratuiti ed è privo di pubblicità.

Per iniziare a giocare qui il link del sito.

Tabletopia

Ciò che distingue Tabletopia dagli altri simulatori di giochi da tavola è sicuramente l’accuratezza della grafica tridimensionale del sito web, così realistica che vi sembrerà di giocare con il vostro gruppo di amici seduti intorno allo stesso tavolo.

Dai superclassici come scacchi e domino ai “solo player” individuali, dai top di classifica come Brass e Hansa Teutonica ai giochi indipendenti passati dalle piattaforme di crowfunding, Tabletopia mette a disposizione un vastissimo e variegato catalogo di attività ludiche gratuite.

Per iniziare a giocare qui il link del sito.

Boite a Jeux

Boite a Jeux è un portale di giochi da tavolo online francese con un catalogo leggermente più ridotto degli altri ma dalle proposte divertenti, come Tatoo turtles o Romans go home! e proposte più classiche come dixit e agricola.

Si può giocare anche in differita, salvando le proprie mosse in attesa di quelle dell’avversario e riprendendo il gioco quando più aggrada, anche dopo giorni. Per registrarsi al portale è necessario possedere un indirizzo mail valido.

Per iniziare a giocare qui il link del sito.

Chess.com

Amanti degli scacchi, chess.com fa a caso vostro!

Ideale per chi vuole dilettarsi ad uno dei giochi da tavolo per autonomasia e sfidare a distanza la zia, il compagno di classe o il nonno. Il portale è completamente gratuito e non necessita di download.

Per iniziare a giocare qui il link del sito.

Risiko digital

Per giocare a risiko nella versione virtuale basta collegarsi al sito web di Editrice Giochi Risiko Digital e in 30 giorni di prova gratuita potrai provare a conquistare il mondo.

Per iniziare a giocare qui il link del sito.