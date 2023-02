Folklore modenese | Quando in spiaggia si giocava a "al furtèin" o a "la pulèinta"

Fino agli anni '70, quando le famiglie modenesi si trasferivano nelle colonie balneari al mare durante le ferie estive, i bambini solevano divertirsi giocando in compagnia e inventandosi semplici ma creativi giochi con la sabbia. Tra questi, particolarmente apprezzati e conosciuti erano "la pulèinta" e "àl furtèin", due giochi per i quali ci si divideva in due squadre e per i quali si giocava indiscriminatamente tra maschi e femmine utilizzando solamente sabbia e, nel caso di "la pùleinta", un bastoncino di legno. Facciamo allora un tuffo nel passato e vediamo quali regole e modalità di gioco inventarono i piccoli bagnanti modenesi delle colonie balneari.

La pulèinta - la polenta

Due o più giocatori, maschi e femmine, formavano una piccola montagna di sabbia mettendo sulla sommità una bandierina o un bastoncino di legno. Uno dopo l'altro con la mano si prendeva via delicatamente un po' di sabbia, in principio a mano piena, poi, via via, pochi granelli con un dito. Il giocatore che faceva cadere per primo il bastoncino di legno perdeva! Questo gioco deve proprio il suo nome a una delle pietanze più consumate a Modena, la polenta, perchè quando si era a pranzo o a cena, ciascun membro della famiglia ne prendeva a turno una fetta fumante. Tutti tranne l'ultimo, a cui rimaneva solamente il tagliere vuoto.

Al furtèin - il fortino

Un altro gioco con la sabbia era "al furtèin", il fortino, un gioco "balistico". Due squadre avevano il compito di costruire, con un intenso lavoro ingegneristico, un fortino a 2-3 metri di distanza l'uno di fronte all'altro. Il fortino era, in pratica, un piccolo argine alto circa 30 centimetri e lungo circa 150. Ogni squadra forava la sabbia umida con il dito creando 10 buchini, ovvero 10 soldati, sul lato più nascosto all'avversario. Un arbitro controllava che i fori fossero davvero 10 e non qualcuno di più. A turno si colpiva la muraglia avversaria con un sasso o un pugno di sabbia bagnata; i soldati corrispondenti ai fori che venivano coperti dallo scivolamento della sabbia erano eliminati. Chi rimaneva senza soldati perdeva il gioco!