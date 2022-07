La modenese Giulia Provvedi de 'Le Donatella' nel cast dell'ultimo film di Paolo Ruffini

E' stato presentato in anteprima nazionale in occasione del BCT - Festival Nazionale del Cinema e della Televisione a Benevento "Ridi perchè ti amo", film scritto e diretto da Paolo Ruffini nel quale compare per la prima volta nel ruolo d'attrice la modenese Giulia Provvedi del duo Le Donatella.

"Nel film io interpreto Luisa, una ragazza goffa , strana e un po' pazza , un po' come sono io nella vita" - scrive Giulia sui propri canali social raccontando dell'occasione di fare parte ad un progetto per il grande schermo e dell'impegno messo in campo dalla modenese nel cimentarsi come attrice.

"Provo un senso di immensa gratitudine per le occasioni che ci sono state date, ringrazio pegasusproduzioni e Paolo Ruffini per avere creduto in me e avermi cucito addosso questo meraviglioso personaggio. Ricordo la prima volta che mi disse: 'devi studiare tanto ma so che ce la farai'. E così ho fatto, ho studiato per riuscire ad essere all'altezza di tutto questo e non vedo l'ora che Luisa e tutti i personaggi di questo meraviglioso film entrino nei vostri cuori. Con impegno, serietà e studio nulla è impossibile".

Una commedia romantica che parla d'amore ma anche una dichiarazione d'amore al cinema - così Paolo Ruffini definisce il film prodotto da Pegasus con Rai Cinema 'Rido perchè ti amo', progetto cinematografico iniziato nell'ottobre del 2020 e disponibile sul grande schermo il prossimo autunno.

All'interno del cast - oltre alla modenese Giulia Provvedi - anche comici e attori di spicco quali Nicola Nocella, Daphne Scoccia, Barbara Venturato, Claudia Campolongo, Herbert Ballerina, Loretta Goggi, Linda Morselli e Claudio Gregori.