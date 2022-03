Il modenese Giuseppe Pipicella è tra gli under 30 più influenti d'Italia secondo Forbes

Sono imprenditori, manager, startupper, artisti, scienziati, sportivi. Sono i giovani italiani under 30 selezionati dalla rivista Forbes tra i più influenti d'Italia del 2022. Ragazzi che, con idee vincenti, sacrificio e creatività, hanno saputo creare progetti utili alla comunità nei più disparati ambiti, contribuendo a rivoluzionare la società contemporanea.

Tra essi spiccano nomi noti nel panorama italiano dello sport, come Matteo Berrettini, unico italiano ad aver disputato una finale del torneo Wimbledon, o Blanco, cantante vincitore del Festival di Sanremo insieme a Mahmood. E ancora Rkomi, Bianca Arrighini e Livia Viganò di Factanza, il cameriere Gabriele Bianchi e un modenese, di Scandiano, inserito nella categoria "Finanza": Giuseppe Pipicella.

Giuseppe Pipicella, Forbes Under 30 nella categoria "Finanza"

Giuseppe Pipicella, 28 anni, laureato in Giurisprudenza all’Università Bocconi nel 2017, è uno dei pochi consulenti legali ad aver iniziato la carriera come startupper, fondando il primo servizio di prenotazione online di visite mediche specialistiche. Oggi si occupa di consulenza legale, strategica e di business development per imprese italiane ed internazionali gestendo due dipartimenti dello studio legale milanese Meplaw.

E' inoltre co-fondatore di numerose startup in ambito sanitario, Green Energy e dell'Informatica e, durante lo svolgimento di un tirocinio formativo alla Rappresentanza Italiana agli organismi internazionali di Ginevra, ha partecipato come membro della delegazione italiana all’Executive Board dell’Organizzazione Mondiale della Sanità “Special session on the draft thirteenth general programme of work”.