Golden Milk | La ricetta originale e super salutare del latte alla curcuma

Il golden milk, in italiano "latte d'oro", è una bevanda a base di curcuma e latte vegetale dal grande apporto nutritivo ed energetico. La curcumina, il principio attivo della curcuma (chiamata anche superspezia) ha innumerevoli proprietà benefiche tra le quali antiossidanti, antinfiammatorie e digestive. Vediamo nel dettaglio la ricetta di questa bevanda, ideale per una sana colazione o una gustosa merenda.

Ingredienti per la pasta di curcuma

(utilizzabile per circa 40 tazze e da conservare in frigorifero)

40 gr di curcuma

130 gr acqua

1 pizzico di pepe nero

Ingredienti per una tazza di golden milk

Miele

150 gr latte vegetale (a piacimento tra mandorla, riso etc.)

Preparazione

Per prima cosa si realizza la pasta di curcuma. Versate i 130 gr di acqua in un pentolino, aggiungete un pizzico di pepe nero e portate a bollore. A fiamma spenta aggiungete la curcuma in polvere e mescolate fino ad ottenere un composto denso e granuloso. E' la pasta di curcuma: ponetela in un vasetto di vetro e conservatela per i 40 circa utilizzi totali da consumare nell’arco di un mese.

Per la tazza di golden milk. Versate in un pentolino i 150 gr di latte vegetale e portatelo a bollore. Ponetelo in un vaso munito di tappo e aggiungete un cucchiaino di pasta di curcuma precedentemente realizzata. Aggiungete il miele a piacimento, chiudete il tappo del vaso e con l’aiuto di un canovaccio per evitare di scottarvi le dita scuotete il vaso con energia per qualche secondo. Il vostro Golden milk è pronto! Versate in una tazza e assaporate una delle bevande più energetiche e salutari che ci sia.