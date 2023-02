Segreti in cucina | Cosa sono e come preparare i gonfiotti di gnocco fritto

I gonfiotti di gnocco fritto non sono semplici dischi di pasta posti in una pentola di strutto bollente. I gonfiotti si caratterizzano grazie a due dischi di pasta sovrapposti con, all'interno, un cremoso ripieno di formaggio, solitamente stracchino. Questi gli ingrediente ed il procedimento per replicarli a casa facilmente. Vediamo!

INGREDIENTI (per 4 o 5 persone). 500 g farina bianca 00, 150 g stracchino, 500 g strutto, 1 cucchiaino di sale, latte intero, acqua frizzante, sale q.b.

PROCEDIMENTO. Sul piano di lavoro, disponete la farina a fontana, ponete al centro un cucchiaino di strutto e un pizzico di sale, e iniziate ad impastare vigorosamente aggiungendo acqua e latte in quantità tale che la pasta risulti morbida ed elastica. Coprite con un canovaccio l'impasto appena creato e lasciate riposare per almeno mezz'ora.

Stendete l'impasto con l'aiuto di un mattarello in modo che la pasta non risulti nè troppo spessa ma neanche troppo sottile. Quindi, tagliatela a dischi. E' indicato realizzare un numero pari di dischi di pasta, in modo da poterli sovrapporre in seguito. Mettete dunque un cucchiaino di stracchino sulla metà di ciascuno di essi, poi copriteli con un altro disco di pasta premendo con le dita i bordi per sigillarli a dovere.

Friggete nello strutto non ancora utilizzato assicurandovi che la temperatura di cottura sia molto elevata: in questo modo il tempo di frittura sarà minore e lo stracchino non rischierà di fuoriuscire dai gonfiotti. Non appena questi ultimi saranno dorati, scolateli con una schiumarola, tamponate con fogli di carta assorbente da cucina e servite caldi!