Guida Michelin 2024, "abbuffata" di Stelle per Bottura

E’ ancora al massimo livello l’Osteria Francescana di Massino Bottura. La celebre Guida Michelin ha premiato anche per il 2024 il ristorante modenese con le famose “Tre stelle”, il massimo del riconoscimento che un ristorante possa avere. In Italia sono 13 in totali i locali che hanno ottenuto lo stesso segno di stima. Per il ristorante di via Stella sono arrivate anche tre “Stelle verdi”, grazie all’attenzione e al rispetto alla sostenibilità e all'ambiente

Ai vari premi, sempre al top, arrivati dalle altre guide tra cui quella del Gambero Rosso che ha riservato le “Tre forchette” solo all’Osteria Francescana in tutta l’Emilia Romagna, si aggiunge quindi un’altra annata “stellata” per quello che ormai è diventato non solo un ristorante conosciuto a livello mondiale, ma anche una meta turistica da non perdere quando si passa in città.

Non compare però solo l’Osteria Francescana tra i ristoranti stellati, infatti una stella è stata di nuovo assegnata anche a “L’Erba del Re”. Passando poi agli altri riconoscimenti della guida, nella categoria Bib Gourmand sono stati inseriti quattro locali della provincia di Modena e si tratta di quelli contrassegni dal classico Omino Michelin che si lecca i baffi, segno di una piacevole esperienza ad un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Bib Gourmand

Magnagallo - Campogalliano

Osteria la Fefa - Finale Emilia

Vecchia Lama - Lama Mocogno

Trattoria Pomposa Al Re gras - Modena

La selezione Italia 2024 della Guida Michelin sarà disponibile gratuitamente sull’app e sul sito web dalle ore 20.00 del 14 Novembre. L’edizione cartacea sarà invece disponile nelle migliori librerie a partire dal 12 dicembre.