Halloween | Le attività per bambini da fare durante la serata più horror dell’anno

La spaventosa festa più amata dai bambini è alle porte! Ecco alcuni pratici consigli di attività, laboratori creativi e attività da realizzare ad Halloween in compagnia dei più piccoli:

Realizzare maschere di cartone o colorare illustrazioni a tema

Un’attività pratica e simpatica ma che richiede il coordinamento e la supervisione di un adulto, è la realizzazione di maschere horror in cartone: zucche di Halloween, pipistrelli, zombie, Frankenstein e chi più ne ha più ne metta. Ecco come fare:

Scaricare da Internet pattern o disegni a tema Halloween da colorare e ritagliare, muniti degli appositi spazi da ritagliare in prossimità di occhi, naso e bocca e stamparne le copie necessarie,

Distribuirli ai bambini, i quali potranno colorarli e ritagliare le parti da rimuovere,

Ricalcare su cartone o foglio di cartoncino spesso la maschera di carta realizzata dai bambini, ritagliare e rimuovere le parti corrispondenti ad occhi, naso e bocca, far aderire ed incollare la maschera di carta sulla maschera di cartone e, infine, eseguire due piccoli fori nei due lati opposti della maschera,

Inserire un filo di spago, un elastico o un pezzo di corda collegando i due fori appena realizzati e annodare

In alternativa, si possono scaricare da Internet semplici illustrazioni a tema da colorare in compagnia. Qui alcuni esempi.

Serata cinema

Durante la serata di Halloween, il salotto di casa si può trasformare in un’oscura e spaventosa sala cinematografica “imbruttita” da festoni spettrali e ragnatele, pronta ad accogliere gli spettatori con le storie e i personaggi di film a tema.

Ecco alcuni esempi di film per i più piccoli:

Hotel Transylvania

Hotel Transylvania 2

Casper

Winnie Pooh e il primo Halloween da Efelante

La casa del Coccodrillo

La Famiglia Addams

Vampiretto

Merenda terrificante: una mummia dolce e una mummia salata

Si sa, a volte i minuscoli ed invisibili mostri che abbiamo dentro la pancia possono brontolare e gorgogliare per la fame. Per sfamarli, oltre a caramelle, dolcetti e cioccolata, ecco alcune simpatiche idee per realizzare con l'aiuto dei bambini una merenda dolce e una salata a tema mummia. Clicca qui.

Dolcetto e Scherzetto

Infine, il momento della serata di Halloween tra i preferiti dei bambini: l’immancabile Dolcetto o Scherzetto. Insieme ai genitori, compagni di scuola o in gruppetti di bambini del quartiere\vicinato (supervisionati da adulti), risulta molto suggestivo e divertente recarsi dinanzi le porte d’ingresso di vicini di casa, famigliari o amici e chiedere loro dolcetti e caramelle, muniti di travestimenti, maschere realizzate in precedenza e sacchetti per contenere la montagna di dolci in arrivo.