Harry Styles canta 'Se telefonando' in concerto a Bologna e Nek risponde con un video

Il 25 Luglio 2022 il cantante inglese Harry Styles - ex One Direction - si è esibito in concerto all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno davanti ad un pubblico di migliaia di persone provenienti da tutta Italia. Oltre ai maggiori successi della personale discografia, il cantante ha esordito, sorprendendo i suoi fan, con una cover di "se telefonando", celebre canzone di Nek. Il momento è stato ripreso da alcuni fan e diffuso prontamente sui social network, tanto che nel giro di poche ore il video è arrivato all'attenzione del cantante di Sassuolo.

In risposta, Filippo Neviani ha postato sui propri canali social un ulteriore video a effetto doppio schermo nel quale da una parte è visibile la cover di Harry Styles cantanta sul palco dell'Unipol Arena mentre dall'altra Nek che simula un duetto seguendo le note di Harry Styles.

Ecco il video: