Fuori il trailer de "House of Gucci": Lady Gaga interpreta la modenese Patrizia Reggiani

L'ultimo progetto cinematografico di Ridley Scott ripercorre la storia e le vicende che coinvolsero e sconvolsero la celebre famiglia Gucci. Nel cast presenti attori e personaggi di spicco come Lady Gaga, Adam Driver, Jeremy Irons, Al Pacino e Jared Leto

E' disponibile dalla giornata di oggi 30 Luglio il trailer ufficiale in italiano di "House of Gucci", ultimo film del regista Ridley Scott che ripercorre le vicissitudini e la storia della famiglia Gucci, celebre proprietaria di uno tra i più grandi imperi della moda italiana ed internazionale, macchiata tuttatavia da uno sconvolgente omicidio.

Sotto i riflettori vi sarà, infatti, l'emblematico caso dell’assassinio di Maurizio Gucci, erede dell’impero del noto brand di moda da parte della modenese ed ex moglie Patrizia Reggiani, in seguito condannata a 26 anni di detenzione con l’accusa di essere mente responsabile e mandante dell’omicidio dell’ex marito.

Protagonista di un cast stellare è Stefani Joanne Angelina Germanotta, in arte Lady Gaga, che reciterà nei panni di Patrizia Reggiani e Adam Driver, attore noto per aver recitato negli ultimi capitoli della saga Star Wars, nelle vesti di Maurizio Gucci. Nel cast presenti anche Jeremy Irons in Rodolfo, padre di Maurizio Gucci, Al Pacino e Jared Leto.