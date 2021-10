Dall'Iraq per un intervento chirurgico al cuore, Hussein è salvo ed è tornato a casa

Nel 2018 l'ingegnere modenese Maurizio Nesti raccolse 10mila euro per portare il bambino in Italia e sottoporlo ad un un'urgente operazione al cuore, salvandogli la vita. Ora Hussein è tornato a casa

Una storia di grande amicizia e solidarietà oltre confine quella di Hussein, il bambino iracheno che arrivò in Italia per sottoporsi ad un’operazione al cuore che gli salvò la vita.

Una storia iniziata grazie ad un incontro, in Iraq, tra l’ingegnere modenese Maurizio Nesti, recatosi nel paese della mezzaluna fertile per lavoro ed Hussein, bambino “pieno d’entusiasmo” residente a Mosul, affetto da una malattia cardiaca degenerativa.

Nel 2018 le condizioni di Hussein si aggravano, viene ricoverato in terapia intensiva ma per salvarsi ha la necessità di sottoporsi ad un’urgente operazione chirurgica. Così Maurizio chiede aiuto all’Italia. A rispondere è l’ospedale pediatrico Istituto Giannina Gaslini di Genova e, dopo una fitta corrispondenza tra consolati e ambasciate, Hussein riesce a raggiungere il capoluogo ligure e a sottoporsi all’operazione chirurgica. Per recuperare i soldi anticipati per l’intervento, una cifra che ammonta a 19.703 euro, l’ingegnere modenese lancia una raccolta fondi online. L’eco della storia di Hussein fa breccia nei cuori dei modenesi, le donazioni fioccano e in poco tempo Maurizio riesce a racimolare più di 10mila euro.

Oggi Hussein è vivo, salvato dalla tenacia di Maurizio e dei medici del Gaslini, libero di vivere serenamente e in salute l’adolescenza, nel suo paese e circondato dalla sua famiglia. Scrive Maurizio Nesti:

“Oggi Hussein corre, salta, gioca a pallone. Vive e presto compirà gli anni, ma poteva non essere così”

Una storia a lieto epilogo, quella di Hussein, vicenda che fa onore alla comunità modenese, alle sue sensibilità e intraprendenza dinanzi ad una richiesta d’aiuto.