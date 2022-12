Cena dell'ultimo dell'anno: 5 idee di antipasti eleganti e sfiziosi

1. Tartine di polenta con cotechino e lenticchie

Ingredienti: 1 cotechino, 2 rametti di timo, 200 g lenticchie secche, 250 g farina di mais per polenta rapida, sale q.b.

Preparazione

Per preparare il cotechino ci vuole tempo. Dunque, un giorno prima della cena dell'ultimo dell'anno, ponete in ammollo in acqua fredda il cotechino per una notte intera. Fate sgocciolare, bucherellatelo con uno stecchino e ponetelo in una pentola con abbondante acqua fredda. Dopodichè, portate a ebollizione e cuocete con coperchio basso per 3 ore.

Per la cottura delle lenticchie, invece, mettetele a bagno per una notte intera poi versatele in una padella insieme ad un rametto di timo aggiungendo poco alla volta cucchiai di brodo vegetale per 35-40 minuti circa. Unite un poco di sale e pepe.

Ora, la polenta! Portate a ebollizione in una pentola 1 l di acqua, salate e versate 250 gr di farina di mais per polenta a cottura rapida. Cuocete per il tempo indicato sulla confezione, stendete la polenta su un tagliere in uno strato uniforme spesso circa 2 cm e fate raffreddare.

Ricavate con un tagliapasta rotondo tanti dischetti di polenta e grigliateli su una piastra. Distribuite su di essi 1 o 2 fette di cotechino spellato e le lenticchie. Decorate a piacere con il timo e servite.

2. Crocchette di Legumi da aperitivo

Questa è una ricetta ideata e realizzata dalle mani esperte della chef modenese Rossana Dian.

Ingredienti: 2 scatole di fagioli cannellini da 60 g, 2 scatole di fagioli rossi, 2 scatole di lenticchie, rosmarino, sale, pepe, olio extra vergine d’oliva qb, 1 cucchiaino di curcuma, 4 cucchiai di Parmigiano Reggiano DOP, 130g di pane grattugiato

Preparazione

Unite i fagioli cannellini con i fagioli rossi e le lenticchie. Condite con rosmarino, sale, pepe e un cucchiaino di curcuma. Dopodiché, mescolate il tutto e frullatelo. Aggiungete all’impasto quattro cucchiai di Parmigiano Reggiano DOP e il pane grattugiato. Infine, formate delle polpette, adagiatele su della carta forno, conditele con un filo di olio extra- vergine d’oliva e cuocete in forno ventilato a 180°C per 20 minuti.

3. Cocktail di gamberetti

Ingredienti per 4 persone: 500g di gamberetti sgusciati (preferibilmente freschi), qualche foglia di insalata, una carota grande, maionese q.b., ketchup, aceto balsamico

Preparazione

Sgusciate i gamberetti eliminando la testa. Portate in ebollizione dell'acqua salata in un pentolino e fate cuocere i gamberi per due minuti. Preparate la salsa rosa amalgamando il ketchup alla maionese e aggiungendo qualche goccia di aceto balsamico seguendo le seguenti proporzioni: 80% maionese, 20% ketchup, 1 o 2 gocce aceto balsamico). In alternativa, potete acquistare la salsa rosa preconfezionata.

Tritate le carote alla julienne e la foglia di insalata in pezzettini finissimi. In un contenitore mescolate la salsa rosa, l’insalata, la carota e i gamberi, ma non tutti, lasciatene da parte una manciata per decorare le coppe. Prendete una coppa per ciascun ospite, versate in ognuna parte del composto e aggiungete i gamberi come decorazione finale.