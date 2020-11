"Il mondo di Olivia", nuovo format di AmDogTraining!

Un nuovo format di AmDogTraining! Il mondo di Olivia. Ecco documentate tutte le fasi delle "prime volte" con un cucciolo in casa! Un guida pratica di video che vi affiancheranno nell'avventura con il vostro cucciolo! Da qualche settimana sul canale YouTube AmDogTraining potete trovare semplici video che vi forniranno tutte le indicazioni per gestire al meglio l'arrivo di un cucciolo in casa.

All'interno della playlist "IL MONDO DI OLIVIA" ogni settimana verranno pubblicati due video che andranno a fare chiarezza su come affrontare al meglio tutte le "prime volte" che il cane dovrà affrontare al suo arrivo a casa. Da ricordare che il canale YouTube AmDogTraining è completamente gratuito.