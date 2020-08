La carpigiana Ilenia Di Chiara  è la nuova “Miss Grand Prix Talento 2020”

Ad un passo dal sogno, ma comunque felice per aver conquistato una delle fasce più ambite. Va in archivio con un grande successo l’esperienza di Ilenia Di Chiara alle finali nazionali del concorso di Miss Grand Prix 2020 .

La 15enne di Carpi, infatti, si è classificata tra le otto bellissime ragazze che si sono contese fino all’ultimo il titolo nazionale assegnato dalla giuria all’abruzzese Camilla De Berardinis .

Per Ilenia, comunque, la soddisfazione di essere stata eletta Miss Grand Prix Talento 2020 , sicuramente una delle fasce più ambite anche in virtù dello storico legame tra la manifestazione promossa dall’agenzia Claudio Marastoni e il mondo dello spettacolo e della televisione.

“ Sono molto contenta – commenta Ilenia – Non mi aspettavo di arrivare tra le prime otto e giocarmi così una fascia, è stato molto emozionante sentire il mio nome ad ogni step, nel passaggio da 24 a 15 e poi alle 8 finaliste. Sono felice soprattutto per i miei genitori, Monica e Antonino, presenti a Pescara con i miei zii. La fascia la dedico a loro e ai miei nonni che abitano a 600 chilometri da me e a cui sono molto legata”:

Il talento per Ilenia di Chiara ha un nome ben preciso: la danza. “Ballo e danzo da quando ero bambina. Ho iniziato con ballo di coppia, poi sono passata ai piccoli e grandi gruppi. Ora mi esibisco da sola e in duo partecipando a numerose manifestazioni. Insieme al mio maestro Francesco abbiamo anche fatto il casting per Italia’s got talent”.

Nel futuro di Ilenia, studentessa al terzo anno di liceo classico, c’è però la laurea. “Giurisprudenza o medicina, credo sia tra queste la facoltà che sceglierò. Ma sempre continuando ad affiancare lo studio al ballo, chissà che un giorno non possa andare a ‘Ballando sotto le stelle’, magari esibendomi insieme al mio idolo, Riccardo Cocchi”.

Nulla da fare invece per le altre ragazze modenesi giunte in finale ( Sabrina Formicola, Estfany Yan e Angel Righi ), comunque felici per essere entrate tra le 24 ragazze più belle d’Italia.

