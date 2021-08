Spiacevole infortunio per Vasco Rossi: si lussa una spalla cadendo dalla bicicletta

Sui canali social il Blasco rassicura: "Per fortuna niente di grave... un male boia però"

"Mi spiace ma per qualche giorno niente foto e autografi. Per fortuna niente di grave... un male boia però" - questo l'annuncio di pochi minuti fa da parte di Vasco Rossi, pubblicato sui canali social, in cui rivela la notizia del recente incidente.

Da quanto riportato, il rocker di Zocca si sarebbe lussato la spalla destra cadendo dalla bicicletta, sua compagna fedele durante le molteplici escursioni a due ruote divenute una routine per il cantante ma anche per le decine di fan che, dinanzi la sua abitazione di Zocca, ne aspettano la fine tra selfie ed autografi.

"Una vita spericolata" - ironizza su Instagram il Blasco che per qualche giorno dovrà rinunciare alle scampagnate tra i boschi d'Appennino e ad un contatto stretto con i fan.