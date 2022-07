Insalate di riso: 5 ricette veloci e nutrienti per combattere il caldo estivo

Veloce, versatile, fresco, nutriente - l'insalata di riso è uno dei piatti forte dell'estate, capace di rinfrescarci e di utilizzare ingredienti che già possediamo in frigorifero. Nella versione classica o sperimentando con spezie e abbinamenti particolari, ecco 5 modi per realizzare una gustosa insalata di riso.

1. Insalata di riso classica

Esiste la ricetta originale dell'insalata di riso classica? Non lo sappiamo: ciò che importa è il saper realizzare un gustoso piatto estivo con gli ingredienti che abbiamo già in frigorifero e variando a seconda dei gusti personali.

Per realizzare un'insalata di riso nella versione classica gli ingredienti più versatili e maggiormente utilizzati sono: olive, carote, pomodorini, uova sode, formaggio morbido a cubetti, tonno oppure prosciutto cotto o wurstel a dadini. Il riso va cotto seguendo le indicazioni di cottura presenti sulla confezione, va scolato e passato sotto un getto d'acqua fredda per bloccarne la cottura. Versate in un recipiente capiente, condite con gli ingredienti sopracitati, amalgamate con succo di limone od olio EVO e servite. Per le porzioni calcolate circa 80-100 gr di riso a persona.

2. Insalata di riso alla greca

Per realizzare l'insalata di riso alla greca utilizzerete solamente 6 ingredienti: riso (circa 70/80 gr a persona), feta, olive taggiasche, pomodorini, basilisco fresco e olio EVO.

Pratica, gustosa e veloce da realizzare, l'insalata di riso alla greca è la ricetta perfetta per rinfrescarsi durante le torride giornate estive. Cuocete il riso rispettando il tempo indicato sulla confezione, raffreddatelo sotto acqua corrente fredda, scolatelo e versatelo in una ciotola capiente. Unite due cucchiai di olio EVO e tutti gli ingredienti sopracitati: le olive tagliate a rondelle, la feta tagliata a dadini, i pomodorini e qualche foglia di basilico fresco. Mescolate e servite.

3. Insalata di riso con avocado e gamberetti

Ingredienti

200 gr di riso

1 avocado

250 gr di gamberetti surgelati

1/2 limone

olio extravergine d'oliva

sale e pepe q.b.

Preparazione

Cuocete il riso in abbondante acqua salata rispettando il tempo indicato sulla confezione, sciacquatelo sotto acqua fredda, scolatelo e versatelo in una ciotola capiente. A parte sbucciate l’avocado, tagliatelo a metà per la lunghezza e togliete il nocciolo. Tagliatelo a sua volta a cubetti e mettetelo in una ciotola a marinare con succo di un limone, un pizzico di sale e pepe nero e un filo d’olio EVO.

A questo punto preparate i gamberetti: versate un filo d'olio su una padella e quando sarà caldo buttate i gamberetti. Cuocete per 4-5 minuti, togliete dal fuoco e lasciate raffreddare insieme all'avocado. Infine, unite l'avocado marinato e i gamberetti al riso, se necessario condite con altro olio, mescolate e servite.

4. Insalata di riso alla mediterranea

Quali sono gli ingredienti necessari per realizzare un'insalata di riso dai sapori mediterranei? Eccoli qui:

150 gr di riso (x 2 persone)

1 vaschetta di tonno

70 gr di olive nere

10 pomodorini maturi

mezzo peperone verde

mezza cipolla rossa di Tropea

un cucchiaino di capperi

prezzemolo q.b.

Preparazione

Cuocete il riso in abbondante acqua salata rispettando il tempo indicato sulla confezione, sciacquatelo sotto acqua fredda, scolatelo e versatelo in una ciotola capiente. Condite con due cucchiai di olio EVO.

A parte tagliate tutte le verdure: il peperone verde a cubetti, i pomodorini a fettine, la cipolla a fettine sottili e le olive a listarelle (si possono anche lasciare intere, a vostro piacimento). Aggiungete dunque al riso le verdure tagliate, il tonno sgocciolato, i capperi e foglioline di prezzemolo tritate finemente. Mescolate e servite.

5. Insalata di riso con ceci e zucchine

Ceci e zucchine, un salutare abbinamento per realizzare un piatto fresco e nutriente. Calcolando 70/80 gr di riso a persona, vediamo gli ingredienti necessari per 4 persone:

300 gr di zucchine

300 gr di ceci precotti

il succo di mezzo limone

Elio EVO q.b.

Spezie a piacere

Cuocete il riso in abbondante acqua bollente rispettando il tempo riportato sulla confezione. Scolatelo, passatelo sotto l'acqua fredda e fatelo versatelo in una ciotola capiente. Condite con il succo di mezzo limone e due cucchiai d'olio EVO.

A parte, tagliate le zucchine a cubetti, scottatele leggermente in acqua bollente e passatele sotto l'acqua fredda. Versate i cubetti di zucchine in una ciotola e insaporite con tre cucchiai di olio EVO e spezie a piacere (come curry, ras el hanout, cumino etc. in piccole quantità). Dopodichè sciacquate e fate asciugare i ceci precotti e sarete pronti per assemblare tutti gli ingredienti all'interno della ciotola con il riso.