Folklore modenese | Gli insulti (light) più famosi del dialetto di Modena

I dialetti della provincia di Modena posseggono una vasta e articolata gamma di appellativi, nomignoli, espressioni goliardiche utilizzate per rimproverare, offendere o giudicare una persona in base a caratteristiche e comportamenti. Ad esempio, per definire una persona non particolarmente sveglia in dialetto modenese ci si può riferire ad essa come un "becalòvva" oppure con le perifrasi "al dòrm in cavàzza" (dorme in cavezza) e "l'è andèe a scola in tèimp ed vacanza" (è andato a scuola in periodo di vacanza).

Di queste espressioni dialettali ce ne sono tantissime ed alcune sono comuni tutt'oggi: ne vediamo una selezione.

L'è onna càdga

E' una cotica - E' una persona poco raccomandabile

Cuciù damànd un brècch oppure Testèrd come un brècch mantvàn

Testardo come un caprone oppure testardo come un montone mantovano - Espressioni per indicare una persona particolarmente caparbia e cocciuta

L'è un debit

E' un debito - E' un peso, espressione utilizzata per riferirsi ad una persona che crea problemi di frequente

Come un gat ech magna un gnòch

Come un gatto che mangia uno gnocco - Si dice di qualcuno particolarmente goffo

Eser un lunàri

Essere come un lunario - Detto di chi è particolarmente prolisso e quindi noioso. Un altro modo per riferirsi ad una persona noiosa è "nuios come al mel ed panza" che letteralmente significa "noioso come il mal di pancia"

Sgarbèe come eli urtìghi

Sgarbato come le ortiche

Eser piò busièder che un galàtt

Essere più bugiardo di un gallo - Espressione singolare che fa riferimento al canto del gallo: secondo i detti di saggezza popolare il gallo dovrebbe cantare all'alba in modo da svegliare la famiglia contadina, eppure l'animale suole cantare quando gli pare, anche nel cuore della notte, per cui non è consigliato fidarsi. Analogamente, si utilizza la parola "cucagnòun" per riferirsi ad una persona che fa tante promesse senza mantenerne alcuna.

Ignorant come la smèlta opure ignorant come 'na telpa

Ignorante come il fango e ignorante come una talpa

Eser ed bàcca lèrga

Essere volgare, parlare in modo sboccato

Indre ed cutùra

Indietro di cottura - Simpatico appellativo che si riferisce ad una persona immatura

A-gh si in du a si èsen in tri

Siete in due, ma siete asini come tre - Espressione utilizzata per definire due persone veramente stupide

Al gh'ha un poch ed materia

Ha un po' di materia - E' un po' matto