Maranello, Sinner: l'uomo del momento in visita alla Ferrari

E’ sicuramente l’uomo del momento e ha approfittato di una giornata libera per fare visita ad una delle eccellenze del territorio modenese, la Ferrari. Jannik Sinner, tennista numero 4 del ranking ATP, ha fatto visita allo stabilimento di Maranello, al Museo Ferrari e si è anche dilettato provando qualche macchina.

In pista ha infatti guidato una SF90 Spider Assetto Fiorano insieme all’head development test driver Raffaele De Simone, ma non si è fatto mancare nemmeno un giro sulla Ferrari Purosangue. Come si legge sui social, il tennista dalla testa rossa (o meglio dalla chioma rossa) ha dichiarato: “La prima cosa che mi viene in mente di una macchina è il suono e quello della Ferrari è unico”.