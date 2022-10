Silvia e Giulia Provvedi sono le protagoniste di "La California", nuovo film a sfondo emiliano di Cinzia Bomoll

Dal 10 Novembre sarà disponibile in tutte le sale cinematografiche La California, il nuovo film diretto da Cinzia Bomoll che vede come protagoniste le sorelle modenesi Giulia e Silvia Provvedi, in arte "Le Donatella".

"Approdare al cinema per noi significa realizzare uno dei nostri più grandi sogni... insieme" - scrivono Giulia e Silvia sui canali social - "Racconteremo un'altra parte di noi fatta di duro lavoro per riuscire a rappresentare al meglio le due gemelle protagoniste, Ester e Alice. Tanto diverse ma intrecciate da un legame indissolubile. Anime travagliate, anime diverse ma capaci di tutto per non perdersi".

La California, prodotto da Amarcord s.r.l. e 17producciones spa, è una storia di formazione con elementi thriller ambientata nelle campagne emiliane, nella provincia modenese, per l'esattezza: "Casale California" è il nominativo odierno di quella che un tempo era - per l'appunto - La California, attualmente frazione del comune di Castelfranco Emilia. La quiete del piccolo paese di provincia viene improvvisamente spezzata da un fatto di cronaca nera, un omicidio o suicidio che genera sgomento e interrogativi tra gli abitanti che, con tenacia, lotteranno per ottenere giustizia.

Oltre alle sorelle Provvedi, il cast de "La California" si compone di interpreti quali: Eleonora Giovanardi, Piera Degli Esposti, Ivano Marescotti, Enrico Salimbeni, Angela Baraldi, Pier Giorgio Bellocchio, Stefano "Vito" Bicocchi, Lodo Guenzi, Eleonora Giovanardi, Andrea Roncato, Riccardo Frascari, Andrea Montovoli, Lorenzo Ansaloni, Stefano Pesce, Stefano Fregni, Paola Lavini, Andrea Mingardi, Nina Zilli e Alfredo Castro.

Il 18 Ottobre il film "La California" sarà proiettato in anteprima al Roma Cinema Fest 2022, la dieci giorni dedicata al mondo del cinema prodotta dalla Fondazione Cinema per Roma.