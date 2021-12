Apre a Modena il primo negozio nel quale comprare prodotti sfusi

"Come beni alimentari vendiamo farina di grano duro, farine integrali, sale, zucchero, granola, muesli, barrette proteiche e di cioccolato, pasta, riso, cereali per la colazione, frutta secca e frutta disidratata, cereali, tè ed infusi. Abbiamo anche qualche prodotto confezionato come marmellate, conserve di pomodoro, creme spalmabili alla nocciola, latte vegetale. Vendiamo poi il detersivo alla spina e prodotti per la cura del corpo come shampoo e balsamo sia nel formato liquido (in contenitori di alluminio, per evitare imballaggi in plastica) che solido, saponi al taglio e prodotti per la cura del viso come maschere, creme e struccanti".