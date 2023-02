Alberghi e Ristoranti d'Italia 2023: alla Lanterna di Diogene il premio "Buona Cucina"

Dopo il periodo di stop per il mese di Gennaio, la Lanterna di Diogene ha riaperto le porte della sua osteria con un prezioso riconoscimento in più. La storica guida del Touring Club Italiano, Alberghi e Ristoranti d'Italia 2023, ha deciso di premiare la cooperativa sociale di Bomporto assegnadole il premio "Buona Cucina".

Ciò che ha convinto Luigi e Teresa Cremona, i curatori della nota guida italiana, da trent'anni anni punto di riferimento per tutti gli appassionati di cucina e viaggi, è stata l'ottima cucina dell'osteria de La Lanterna di Diogene, una cucina semplice, legata alle tradizioni e ai prodotti del territorio.

L'edizione 2023 della guida del Touring Club Italiano ha selezionato su tutto il territorio nazionale 2773 alberghi e ristoranti e 360 indirizzi per acquisti a km0, oltre ad aver assegnato specifici premi tra cui il Buona Cucina de "La Lanterna di Diogene" o i premi Ospitalità, Art Hotel e Top di Domani.

La Lanterna di Diogene, 20 anni di cooperativa sociale a Bomporto

La Lanterna di Diogene è una cooperativa sociale fondata a Bomporto nel 2003, in Via Argine Panaro nr. 20, da un gruppo di persone unite da un desiderio comune: fare un lavoro che piace, come coltivare la terra e allevare animali, insieme a persone con le quali si sta bene, costruire un’attività nella quale potessero lavorare anche persone con disabilitò, dove il lavoro fosse costruito insieme cercando di andare incontro agli interessi di tutti.

Tre anni più tardi, nel 2006, inaugura l’osteria de La Lanterna di Diogene, un luogo nel quale i prodotti della terra vengono trasformati in gustosi piatti da offrire agli avventori, prediligendo un tipo di cucina tradizionale e semplice.