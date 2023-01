La carpigiana Letizia Borri è tra i 20 aspiranti chef di Masterchef Italia

Si chiama Letizia Borri, ha 25 anni, abita a Carpi ed è tra i 20 concorrenti della dodicesima edizione di Masterchef Italia, il programma culinario in onda su Sky che vede competere aspiranti chef da tutta Italia sotto la supervisione critica degli chef Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli.

Letizia - che a Carpi lavorava come assistente socio sanitaria - ha affermato durante le auditions, la prova d'accesso alla competizione, di essersi dovuta licenziare per essere lì, davanti ai tre giudici di Masterchef, tentando il tutto per tutto pur di tenere fede alla sua passione per la cucina.

Passione rivelatasi fruttuosa per Letizia che grazie ad un raffinato piatto entra ufficialmente in lizza per l'ambito titolo di Masterchef italiano. Il vincitore della competizione, infatti, si aggiudicherà 100.000 euro in gettoni d'oro e la possibilità di pubblicare un libro con le proprie ricette originali. Dall'undicesima edizione, inoltre, il vincitore avrà diritto anche a partecipare a un corso di cucina presso l'Alma, la scuola internazionale di alta cucina italiana.