Biglietti d'auguri nella buchetta delle lettere, a San Prospero i bambini donano parole di speranza

"E poi apri la cassetta della posta e trovi questo!! I miei genitori non hanno i social ma volevano ringraziare di cuore tutti per questa bellissima iniziativa! Grazie di cuore" così una cittadina di San Prospero ha pubblicamente ringraziato uno dei giovanissimi e instancabili elfi di Babbo Natale (e le loro mamme) che in questi giorni sono all'opera per consegnare personalissimi biglietti d'auguri.

In una San Prospero illuminata a festa ci pensano loro, i bambini, in questo Natale un po' diverso, a scaldare il cuore di tutti e di chi a causa del Covid ha perso un amico, un genitore, un vicino di casa, ad accendere una scintilla di speranza e di pace. Scrive Giada nella propria letterina, corredata da un bellissimo disegno:

"Il Natale in compagnia è il più bello che ci sia. Ma quest'anno va così, un po li... un po qui... Separati dovremo stare ma io ti sono venuta a trovare. Buon Natale!"

Perciò, cari sanprosperesi, controllate la posta, un augurio speciale di gioia e solidarietà potrebbe già essere sulla soglia, in attesa di poter portare un sorriso di gioia e speranza all'interno delle vostre famiglie e delle vostre case.

L'iniziativa è stata pensata dalle mamme di Natale a Colori che, in primis, hanno raccolto i biglietti d'auguri disegnati e realizzati dai bambini e, poi, accompagnato i piccoli filantropi in giro per il paese, alla ricerca di qualche cassetta delle lettere in cui depositare i messaggi.