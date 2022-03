Lorenzo Orsini, il rapper formiginese e presunto figlio illegittimo di Vittorio Emanuele di Savoia

La partecipazione alla Pupa e il Secchione di Lorenzo Orsini, studente di legge e rapper, ha acceso un gossip che non si spengerà velocemente. Orisini sarebbe il presunto figlio illegittimo di Vittorio Emanuele di Savoia. Il fascino degli intrighi di corte, che da secoli vengono narrati nei romanzi, ha travolto i Savoia: anche i reali italiani sembrerebbero avere degli scheletri nell'armadio.

Chi è Lorenzo Orsini, vita privata e la carriera da rapper

Lorenzo Orsini ha circa 20, non è certa la sua data di nascita anche se probabilmente è nato nel 2000, è nato a Formigine, in provincia di Modena ed è un volto noto del mondo musicale. Su Instagram vanta più di 130mila follower e di professione è un rapper. Ha avuto l'opportunità di collaborare con molti nomi noti del rap italiano e ha aperto i concerti di Ghali, Gue Pequeno e Achille Lauro. La scorsa estate si è frequentato con Marialaura De Vitis, la ex di Paolo Brosio (chiamata anche topolina).

Avendo molti follower su Instagram è anche un noto Influencer, anche se il suo mestiere è quello di rapper, il suo ultimo lavoro è un featuring con Moreno per la canzone "Questa volta no".

Lorenzo Orsini figlio illegittimo di Vittorio Emanuele di Savoia? Chi è la madre

Secondo la ricostruzione di alcuni magazine scandalistici Lorenzo sarebbe il figlio non riconosciuto di Vittorio Emanuele di Savoia. Nessuno sarebbe davvero a conoscenza di questo particolare, ma sempre secondo i gossip Vittorio Emanuele avrebbe frequentato il Lorenzo fino all'età di 3 anni, per poi rivederlo solo quando ne aveva 15.

La madre di Lorenzo è una nota avvocatessa che avrebbe seguito per questioni legali il figlio dell'ultimo re d'Italia Umberto II. Vittorio Emanuele, che è sposato con Marina Doria dal 1971, avrebbe quindi tradito la moglie e avuto un figlio illegittimo quando il primogenito, Emanuele Filiberto, aveva 30 anni.

Anche Barbara D'Urso ha trattato lo scoop durante il suo programma, Pomeriggio5, e su Orsini ha dichiarato: "Ormai è uscita ovunque una notizia discussa da tutti i giornalisti, che stanno cercando Emanuele Filiberto chiedendo informazioni. Lui non vuole commentare la notizia. Se fosse vero sarebbe una notizia choc. Si tratterebbe di un figlio segreto, ma pare che Vittorio Emanuele sia stato molto presente con il ragazzo, che è molto famoso e si occupa di musica. Quindi Emanuele Filiberto potrebbe non essere più il solo principe".

La conduttrice ha poi prontamente interrogato l'esperto di gossip Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, che ha risposto: "Questa è una voce che circola da tempo e come giornalista non ho coperto questa notizia perché non avevo il riscontro e perché sono profondamente legato alla famiglia Savoia", lasciando quindi intendere che avrebbe parlato solo se avesse avuto un riscontro positivo dai diretti interessati. Poi ha aggiunto: "Io ho parlato con Emanuele Filiberto e dice che assolutamente questa è una bufala. Il ragazzo lo conosco anche bene, è stato anche a casa mia. Lui a me non l’ha detto, mi è stato riferito in maniera molto chiaro da persone a lui molto vicine. È però una questione molto delicata…". Insomma nessuna conferma "vera", ma neanche una smentita accertata.

Lorenzo Orsini alla Pupa e il Secchione

Lorenzo Orsini sarà uno dei protagonisti della Pupa e il Secchione. Il programma sarà condotto da Barbara D'Urso e tra i concorrenti c'è anche Gianmarco Onestini, fratello di Luca, e farà parte dei seccchioni.

(fonte Today.it)