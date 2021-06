Anche l'ex campione Luca Toni nel tormentone azzurro per la Nazionale agli Europei 2021

Manca solamente poco più di una settimana all’esordio della nazionale ai Campionati Europei di Calcio 2021 e, nella giornata del 1° Giugno, è stata finalmente rilasciata su Youtube la canzone che accompagnerà e unirà tifosi e calciatori italiani durante l’avventura europea azzurra.

Il tormentone, già al primo posto in tendenza sulla piattaforma digitale, si intitola “Coro Azzurro”, è cantato da “Gli Autogol”, Dj Matrix, Arisa e il rapper Ludwig. Nel videoclip tanti sono i cameo di personaggi celebri nel mondo calcistico come il CT della Nazionale Roberto Mancini, impegnato a rilasciare interviste e ad allenare il trio cantante de “Gli Autogol”, il Papu Gomez, arrabbiato per non essere stato invitato a partecipare alla realizzazione del tormentone e, infine, il campione azzurro originario di Pavullo Luca Toni che, cappello e sciarpa in stile Al Bano, veste i panni di un producer e dispensatore di consigli musicali in sala di registrazione.

La canzone “Coro Azzurro” è stata presentata e cantata in prima serata il 1° Giugno su Rai1, mentre sui propri canali social “Gli Autogol” ne annunciano l’uscita così:

“Ci siamo!! E’ uscito il video di Coro Azzurro! Grazie a mister Mancini che ci ha dato questa grande responsabilità e a Luca Toni per essersi prestato nel ruolo di regista".

Gli artisti

Gli Autogol sono un trio di youtuber, imitatori e conduttori radiofonici italiani, composto da Michele Negroni, Alessandro Iraci ed Alessandro Trolli. Il trio lavora principalmente su YouTube facendo imitazioni e parodie sportive, mentre al di fuori del sito ha vari impegni in televisione, radio e teatri.