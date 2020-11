Make up | 5 idee di trucco per far risaltare lo sguardo sotto la mascherina

Spesso e volentieri quando siamo consapevoli di trascorrere un intera giornata indossando la mascherina tendiamo a porre sempre minor attenzione alla beauty-routine del viso, in particolare del trucco. Niente di più sbagliato! Curare la persona, anche attraverso il make up, è importante: può rivelarsi un toccasana per la salute del corpo e dell’umore, può stimolare emozioni positive essenziali per iniziare al meglio la giornata e, di conseguenza, aumentare la produttività nello studio o nel lavoro. Ecco allora 5 diverse e creative idee di make-up che faranno risaltare lo sguardo anche sotto l’ombra (obbligatoria!) della mascherina.

Smokey eyes sfumature d’autunno

Occorrente

Correttore in crema

Ombretto color bronzo\aranciato

Matita preferibilmente marrone (in alternativa nera)

Mascara

Applicazione

Si inizia creando la base: spalmate un tocco di correttore in crema da sopra l’intera superficie della palpebra. In questo modo sarà più facile andare a sfumare le colorazioni di ombretto che andremo ad aggiungere in seguito.

Aggiungiamo la parte luminosa. Applicate un ombretto color bronzo\aranciato o, a seconda delle tonalità che possedete, dorato\tendente al marrone, sulla parte interna e centrale della palpebra. Con l'apposito pennello procedete con la sfumatura verso l'alto andando a creare in una sorta di effetto bagnato sfumature sempre più leggere fino ad arrivare alla curva del sopracciglio.

Con la matita marrone tratteggiate il contorno interno dell'occhio, il risultato donerà profondità allo sguardo.

Risaltate le ciglia applicando il mascara

Occhio felino Eyeliner long lasting e ombretto verde-acqua

Occorrente

Correttore in crema

Eyeliner nero preferibilmente in gel e long lasting

Ombretto verde-acqua

Mascara

Applicazione

Stendete una base di correttore in crema su tutta la palpebra

Applicate l'eyeliner: disegnate la codina in modo che sia perpendicolare alla punta del sopracciglio quindi partendo da un triangolino, delineandone grossolanamente i bordi (senza essere troppo precisi perchè andrà sfumato) e in seguito riempiendolo con il prodotto. Proseguite delineando il contorno delle ciglia fino alla parte più interna dell'occhio

Sfumate. Con l'apposito pennello e aiutandovi tenendo con un dito la pelle della palpebra tirata sfumate leggermente verso l'alto e verso l'esterno

Ombretto time! Colorazione verde-acqua o una qualsiasi tra il verde e l’azzurro, potete sbizzarrirvi con i colori che più vi piacciono o s’intonano al colore di capelli. Con un pennello tamponate delicatamente l’ombretto seguendo la linea dell’eyeliner, soprattutto dove è più sfumato immediatamente sotto il sopracciglio, di modo che si amalgami ad esso. Applicatelo anche sotto la rima dell’occhio fino a circa metà occhio

Applicate il mascara

Make up sobrio e aranciato

Occorrente

Correttore in crema

Ombretto Aranciato

Ombretto Bianco\color panna

Matita marrone

Mascara

Applicazione

Stendete la base di correttore in crema su tutta l palpebra

Stendete anche una prima base di ombretto dalle tonalità aranciate o giallo ocra uniformemente su tutta la palpebra. Sfumate leggermente verso il sopracciglio.

Sotto l’arcata sopraccigliare applicate dolcemente l’ombretto bianco o color panna, perfetto per donare luminosità allo sguardo e contrasto alla base color ocra, e sfumatelo verso l’esterno. Applicatelo (potete usare le dita, il pennello non è indispensabile) anche nell’angolo interno e sotto la rima dell’occhio.

Apportate un filo di matita marrone lungo l'attaccatura delle ciglia

Applicate il mascara

Decisive sfumature: mix ombretto rosa e color prugna

Occorrente

Correttore in crema

Ombretto rosa

Ombretto color prugna\violaceo

Mascara

Applicazione

Adagiate uniformemente la base di correttore in crema su tutta la palpebra.

Con un pennellino dalla punta piatta, adatto a stendere un trucco lineare, stendete l'ombretto color prugna in modo rettilineo da metà palpebra verso il sopracciglio in una sorta di linea viola che costeggia l'arcata delle ciglia. Sfumate fino al sopracciglio.

Completate il trucco stendendo un filo di ombretto rosa dal centro della palpebra fino all'angolo interno. Sottolineate con il viola anche sotto la rima dell'occhio.

Applicate il mascara

Smokey winged eyeliner

Occorrente

Correttore in crema

Ombretto color sabbia\dorato

Ombretto grigio scuro

Mascara

Applicazione