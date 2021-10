I gruppi modenesi Malvax e Opposite passano la prima selezione di Sanremo Giovani

Dovevano essere 30 ma si sono rivelati 46 i giovani talenti della musica italiana scelti durante una prima selezione dell'edizione 2022 di Sanremo Giovani, presieduta dal direttore artistico Amadeus, Claudio Fasulo, Gianmarco Mazzi, Massimo Martelli e Leonardo De Amicis. Tra i 46 selezionati, 7 i provenienti dall'Emilia-Romagna, 2 dalla provincia modenese.

Stiamo parlando dell'unica band selezionata per il secondo anno di fila, i Malvax di Pavullo nel Frignano, in lizza con il brano Zanzare, e il duo carpigiano Opposite con l'inedito Settembre. Nei prossimi giorni i gruppi si esibiranno negli studi Rai dinanzi alla commissione stessa, mentre solamente a fine Novembre verranno presentati i nomi degli 8 concorrenti finali che canteranno per conquistarsi la palma d'oro di Sanremo Giovani 2022.

In una breve intervista telefonica, i Malvax ci raccontano della notizia, dei festeggiamenti (pochi, ci si deve preparare per la prossima audizione) e della genesi del nuovo brano Zanzare:

"Zanzare è un brano che abbiamo scritto questo inverno insieme ad un altro pezzo apposta per Sanremo. Ogni anno noi della band ci poniamo un obiettivo, in questo caso la candidatura a Sanremo, e siamo contenti che quest'anno siamo riusciti a raggiungerlo in una prima fase. Tra i due brani scritti abbiamo deciso di portare alla Commissione Zanzare, un brano che racconta di una storia finita, di quelle cicatrici ancora aperte e delle sensazioni post-rottura che non scompaiono ma che, per la prima volta, appartengono a tutti e cinque i membri del gruppo"

A differenza dei ritmi lenti con cui il pubblico dei Malvax è abituato a conoscerli, Zanzare sarà un pezzo energico, una canzone liberatoria nata come valvola di sfogo.

"Dal titolo non si capisce molto il tema della canzone, per la scelta siamo stati indecisi sino all'ultimo. E' un titolo non scontato, che attira l'attenzione e che, ovviamente, ha un rimando all'interno del testo. Speriamo di stupire!"

Il duo femminile Opposite, invece, preferisce non esprimere alcuna dichiarazione al momento, ma ci garantisce un confronto telefonico nel caso passerà la seconda selezione.

In bocca al lupo ragazzi!