Maserati trionfa in Cina, la supersportiva MC20 è 'Car of the Year 2021'

La Maserati trionfa all’estero e spalanca ufficialmente le porte del mondo dei motori verso una nuova era. In occasione dei “China Car of the Year 2021”, premi attesissimi sia dagli addetti ai lavori che dai consumatori, la storica azienda modenese trionfa nella categoria “China Performance Car of the Year 2021” con la supersportiva Maserati MC20 presentata lo scorso Settembre.

Grazie alle sue prestazioni complessive e di mercato una giuria composta da 41 esperti del settore ha decretato la supersportiva top di gamma del mercato mondiale dell’automotive.

L’auto - Maserati MC20

Sviluppata dal Maserati Innovation Lab e costruita nello storico stabilimento di via Ciro Menotti di Modena, Maserati MC20 è una vettura 100% made in Italy.

Sotto una linea accattivante nasconde un’anima spiccatamente sportiva, con il nuovo motore Nettuno V6 da 630 CV che garantisce un’accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 2,9 secondi e una velocità massima superiore ai 325 km orari.

Ed è proprio il motore la vera rivoluzione. Il Nettuno V6 è un’evoluzione della tecnologia di combustione a precamera sino ad ora utilizzata esclusivamente sui motori di Formula 1, per la prima volta disponibile su un propulsore destinato ad un’auto di serie. E' interamente ideata, progettata e costruita all’interno dell’azienda.