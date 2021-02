Ci sarà anche Massimo Bottura nella nuova serie tv Netflix firmata Michelle Obama

Giappone, Perù, Stati Uniti d’America, Italia - due maldestri pupazzi aspiranti chef intraprendono un viaggio intercontinentale alla ricerca di sapori e profumi delle più disparate culture culinarie, cimentandosi in elaborate prove e guidati dai preziosi insegnamenti di cuochi di fama internazionale e anche noti personaggi televisivi.

I due intrepidi avventurieri si chiamano Waffles e Mochi e sono i protagonisti dell’omonima serie tv Waffles + Mochi in arrivo su Netflix il 16 Marzo 2021.

Lo show, suddiviso in 10 puntate e prodotto da Higher Ground, casa di produzione dei coniugi Obama, è nato con il desiderio di Michelle Obama di creare un prodotto televisivo dedicato ad un pubblico giovanile, capace di sensibilizzare bambini d’ogni età, ma anche adulti, all’importanza del cibo nella società odierna, alla cura e all’amore che si celano dietro ogni preparazione e, soprattutto, all’inestimabile valore della diversità.

Il tutto, non senza una maxi dose di divertimento, pasticci e pasticcini. Ad affiancare Waffles e Mochi lungo il tragitto che li porterà a diventare ( o no) dei veri chef ci saranno personaggi che tutto il mondo plaude: Michelle Obama in primis, proprietaria del supermercato che assumerà i due protagonisti, Gaten Matarazzo di Stranger Things, lo chef Preeti Mistry, Lucas Kwan Peterson e l’irresistibile Jack Black, con i quali Waffles and Mochi si troveranno a piegare e cucinare gustosi ravioli cinesi e, immancabile, il pluristellato Massimo Bottura.

Anche lo chef modenese, tra le pareti di Osteria Francescana e Casa Maria Luigia, avrà l’onore di guidare i due aspiranti chef nella realizzazione di un piatto, stellato o della tradizione non si sa, e trasmettere consigli e trucchi del mestiere. O magari, la segretissima ricetta per diventare gli chef numero uno al mondo.

Waffles + Mochi, sinossi Netflix

"C’erano una volta, nella Terra dei Surgelati, due migliori amici di nome Waffles e Mochi con un sogno comune: diventare chef! L’unico problema è che tutto quello che cucinavano era fatto di ghiaccio. Quando questi due amici del gusto vengono improvvisamente assunti come dipendenti di uno stravagante supermercato, inizia per loro l’avventura culinaria della vita.

Con l’aiuto di volti nuovi e amichevoli come la signora Obama, la proprietaria del supermercato, e un magico carrello della spesa volante come guida, Waffles e Mochi partono per un viaggio alla scoperta di cucine, ristoranti, fattorie e case di tutto il mondo, cucinando ricette con ingredienti di tutti i giorni insieme a rinomati chef, cuochi casalinghi, bambini e celebrità.

Che stiano raccogliendo patate nelle Ande del Perù, assaggiando spezie in Italia o preparando miso in Giappone, questi curiosi esploratori scoprono la meraviglia del cibo e scoprono che ogni pasto è un’occasione per fare nuove amicizie. Waffles + Mochi è un invito entusiasmante per far cucinare insieme bambini e adulti in cucina e connettersi alle culture di tutto il mondo."