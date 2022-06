Nozze al "Braglia", Cristian ed Elena hanno detto sì sotto la curva

Lo scorso 28 marzo, in occasione di Modena-Ancona Matelica, Cristian Reggiani aveva chiesto alla sua Elena Venturelli di sposarlo. Oggi i due tifosi canarini hanno detto sì proprio sotto la curva Montagnani davanti ai loro 150 supporters.

Una cerimonia semplice, officiata da Luca Bassoli, anche lui abbonato dei gialli, e cupido per i due ragazzi. Fu proprio Luca a far incontrare Elena e Cristian in una trasferta a Lecce nel lontano 2007.

La sposa è arrivata in ritardo come da tradizione, Cristian era li ad attendere la sua amata mentre da una cassa usciva la musica dell’inno gialloblù.

Poi è cominciata la cerimonia, presente anche il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli: “Se ci fossero più persone come Elena e Cristian – uno dei passaggi del discorso pronunciato da Luca – il nostro mondo sarebbe sicuramente migliore. Sono ragazzi umili, semplici e speciali da cui bisogna prendere spunto ogni momento della vita. Elena e Cristian sono la dimostrazione come anche allo stadio possa nascere il grande amore e come in una curva ci siano dei valori. Forza Modena! Forza Elena! Forza Cristian, viva gli sposi e loro famiglie e che possiate rimanere sempre così”.

Dopo la cerimonia gli sposi si sono trasferiti a Villa Regina Bosco per i festeggiamenti. Congratulazioni a Cristian ed Elena da tutta la famiglia del Modena F.C.