Royal Wedding per gli eredi del Ducato Estense: si è sposata l'arciduchessa Maria Laura

Fiori d’Arancio il 10 settembre scorso nella famiglia degli eredi di Francesco V d’Asburgo-Lorena, Arciduca d’Austria-Este e Principe Reale di Boemia, nonché dal 21 gennaio 1846 ultimo Duca di Modena, Reggio, Mirandola, Massa, Carrara e Guastalla.

La principessa Maria Laura, figlia dell’arciduca Lorenzo d’Austria- Este e della principessa Astrid del Belgio, ha sposato a Bruxelles il banchiere franco-britannico, William Isvy. Le nozze sono state celebrate in due diverse e distinte cerimonie nuziali: inizialmente una civile presso il Municipio di Bruxelles, cui è seguito un rito religioso presso la Cattedrale di San Michele e Santa Gudula nella capitale bilingue del Regno dei Belgi.

Essendo attualmente nona nella linea di successione al trono, la principessa Maria Laura, arciduchessa d’Austria-Este, ha dovuto chiedere il permesso allo zio, re Filippo del Belgio, per contrarre matrimonio. William Isvy le aveva chiesto di sposarla regalandole un anello di fidanzamento di diamanti e zaffiri e alla fine del 2021 il Palazzo Reale belga aveva annunciato il fidanzamento della coppia. Per la cerimonia civile, la principessa e arciduchessa Maria Laura ha indossato un mini vestito di Gucci, mentre per la cerimonia più grande nella Cattedrale ha indossato un abito confezionato su misura per l’evento dalla stilista inglese Vivienne Westwood.

Discendenza del Ducato di Modena, Reggio, Mirandola e degli altri Stati Estensi: chi è la principessa Maria Laura del Belgio

L'arciduca Lorenzo d'Austria - Este è Pretendente al Trono Ducale di Modena, Reggio, Mirandola e degli altri Stati Estensi in quanto nipote dell'ultimo imperatore d'Austria-Ungheria Carlo I. Consorte dal 1984 della principessa Astrid del Belgio, unica figlia femmina dell'allora principe di Liegi, dal loro matrimonio sono nati 5 figli:

Amadeo Marie Joseph Carl Pierre Philippe Paola Marcus d'Aviano, principe del Belgio, arciduca d'Austria-Este, dal 2014 sposato con Elisabetta Maria Rosboch von Wolkenstein. La coppia ha 2 figli: Anna Astrid d'Austria-Este, arciduchessa d'Austria-Este (nata nel 2016) e Maximilian d'Austria-Este, arciduca d'Austria-Este (nato nel 2019);

Maria Laura Zita Beatrix Gerhard, principessa del Belgio, arciduchessa d'Austria-Este, convolata a nozze lo scorso 10 settembre con William Isvy;

Joachim Karl-Maria Nikolaus Isabelle Marcus d'Aviano, principe del Belgio, arciduca d'Austria-Este;

Luisa Maria Anna Martine Pilar, principessa del Belgio, arciduchessa d'Austria-Este;

Laetitia Maria Nora Anna Joachim Zita, principessa del Belgio, arciduchessa d'Austria-Este