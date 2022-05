Matrimonio di 'sangue blu': nel Duomo di Modena 300 invitati da tutta Italia per festeggiare gli sposi

Sabato 21 maggio più di trecento persone provenienti da tutta Italia si sono date appuntamento davanti al Duomo di Modena per celebrare l'unione di due famiglie di origine nobiliare. Ad unirsi in matrimonio - come riportato dal giornalista Marco Amendola - la modenese Olimpia Rangoni Machiavelli ed Edoardo Morlin Visconti Castiglione, originario di Milano.

Presente alla cerimonia anche il Vescovo di Modena don Erio Castellucci.

