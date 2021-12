Via Paolo Ferrari, 3

Cena dell'ultimo dell'anno? Da Bottura un menu stellato da 1000€ a persona

Astice in salsa leggera al pepe in stile singaporiano e spugnole ripiene di cotechino in brodo acido di prugne e rose sono solo due delle numerose portate del menu firmato Massimo Bottura per la notte di San Silvestro