La Pasqua modenese, un menù completo con piatti della tradizione

Quali sono i piatti che non possono mancare sulle tavole dei modenesi durante la domenica di Pasqua? Se per antipasti e dolci la varietà di pietanze è pressochè infinita, sulle portate principali si tende a prediligere i tortellini in brodo e la carne di agnello o coniglio. Ecco allora un menù pensato per valorizzare le gustose pietanze sopracitate, corredato inoltre di antipasto e dolce.

Uova ripiene come antipasto

Ingredienti: 6 uova, 2 spicchi d'aglio, una manciata di pangrattato, origano, prezzemolo, sale, alcune foglie d'insalata per abbellire il piatto

Procedimento: per prima cosa, lessate le uova e, a parte, tritate gli spicchi d'aglio. Una volta cotte, prendete le uova e tagliatele a metà nel senso della lunghezza. Estraete i tuorli, poneteli in una ciotolina e schiacciateli insieme agli spicchi d'aglio (precedentemente puliti e tritati), dell'origano, del prezzemolo, sale e pangrattato. Se preferite, aggiungete anche un pizzico di pepe o di peperoncino in polvere. Mescolate il composto.

Infine, con il composto ottenuto riempite gli albumi rassodati avendo l'accortezza di non romperne i bordi. Disponeteli su un piatto decorato con qualche foglia d'insalata e servite.

I tortellini in brodo come primo piatto

Immancabili sulle tavole dei modenesi durante i giorni festivi, tra cui la Pasqua, i tortellini in brodo sono un must della cucina tradizionale modenese. Eppure, la ricetta tradizionale è forse impossibile da reperire: ogni famiglia modenese fa dunque affidamento alle ricette, agli ingredienti e alle loro quantità, tramandate da generezione in generazione dalle donne della famiglia. Alcuni esempi?

La Famiglia Gollini, famosa nel modenese e in tutta Italia per essere inventrice e detentrice del brevetto della vignolese Torta Barozzi, prepara il ripieno dei tortellini utilizzando i seguenti ingredienti:

1 kg di macinato di maiale finissimo + prosciutto crudo

1 Kg di formaggio grana

1 o 2 uova intere

Noce moscata

Sale e pepe

I tortellini di Emilia Spalanzani, invece, vedova dell’editore Franco Cosimo Panini, sono realizzati così:

200 gr di spalla di maiale

100 gr di prosciutto di Parma magro

100 gr di mortadella di Bologna

200 gr di Parmigiano Reggiano Bio Hombre

Sale

Noce moscata

Per il procedimento completo vi rimandiamo ad articoli precedentemente pubblicati.

Il coniglio arrosto come secondo piatto

Ingredienti: 1 coniglio di 1,3 kg, 60 g burro, 1 cipolla, 2 spicchi d'aglio, 6 cucchiai di olio EVO, 1\2 bicchiere di aceto di vino, 1\2 bicchiere di vino bianco secco, sale e pepe, 1 rametto di rosmarino, 1 rametto di timo

Procedimento: Tagliate il coniglio in pezzi, lavateli e metteteli a mollo per 5 ore in un paio di litri d'acqua, alla quale avrete unito l'aceto di vino. Dopodichè, sciacquate con abbondante acqua corrente e trasferiteli in una padella. Ponetela sul fuoco (fiamma viva); nel frattempo, in un tegame di terracotta, scaldate il burro, l'olio, gli spicchi d'aglio sbucciati e lasciati interi. Rosolate il tutto e poi unitevi i pezzi di coniglio e un trito di rosmarino e timo.

Lasciate cuocere per circa 40 minuti e, una volta che il coniglio avrà assunto un colorino dorato, aggiungete la cipolla sbucciata e tritata finemente. Rigirate con cura, salate e insaporite con una macinata di pepe. Bagnate con il vino bianco, lasciate evaporare e nfine abbassate la fiamma e proseguite la cottura per circa altri 40 minuti con coperchio (aggiungendo, se serve, un poco di brodo).

La treccia di Pasqua come dolce

La treccia di Pasqua, una gustosa pagnotta dalle trame intrecciate e ricoperta di granella di zucchero, si soleva condividere con famigliari e commensali proprio in occasione della settimana santa. Ecco la ricetta:

Ingredienti: 350 g ricotta, 350 g farina,150 g zucchero, 1 uovo intero + 1 tuorlo, 1 cucchiaio di latte, 1 bustina di lievito per dolci, 1 fialetta di essenza all'arancia, granella di zucchero q.b.

Procedimento: In una ciotola capiente versate i 350 g di farina precedentemente setacciata e una bustina di lievito per dolci. Mescolate, aggiungete 150 g di zucchero e 350 g di ricotta e amalgamate gli ingredienti. Aggiungete anche un uovo e l’essenza di arancia, mescolate nuovamente impastando il composto sino ad ottenere un panetto di impasto compatto.

Su un piano di lavoro cospargete una spolverata di farina, dividete il panetto d’impasto in tre filoni sottili necessari per comporre le trame della treccia di Pasqua. Dunque, intrecciate tra loro i filoni e, da parte, versate in una ciotolina un tuorlo d’uovo ed un cucchiaio di latte e mescolate. Spennellate il tutto con il composto appena preparato e ricoprite la treccia con una spolverata di granella di zucchero. Infornate in una teglia rivestita di carta da forno a 180°C per circa 30-35 minuti e, una volta assunta una colorazione dorata, sfornate, lasciate raffreddare ed è pronta per essere servita!